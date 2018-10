CANTABRIA.-El ciclo de la Fundación Botín 'Domingos de cine y juego en familia' ofrece mañana 'Sherk 2'

Actualizado 26/12/2009 18:33:18 CET

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera proyección del ciclo 'Domingos de cine y juego en familia', promovido por la Fundación Marcelino Botín, ofrecerá mañana la película 'Shrek 2', con la que se planteará una reflexión sobre la falsa belleza y la importancia de confiar en uno mismo. La sesión, a las cinco de la tarde, tiene entrada libre para niños acompañados por adultos.

La cinta, dirigida en 2004 por Andrew Adamson, Kelly Asbury y Conrad Vernon, relata el encuentro de Shrek con sus suegros. Shrek y Fiona regresan de su luna de miel y aceptan la invitación de visitar a los padres de la princesa, el rey y la reina del reino de Muy Muy Lejos. Asno les acompaña en el viaje. Todos los súbditos del reino acuden a saludar a su princesa, y los monarcas esperan con expectación la vuelta a casa de su hija y del nuevo príncipe.

Pero no estaban preparados para ver el aspecto de su yerno, por no mencionar lo mucho que su pequeña había cambiado. Shrek y Fiona no se imaginan que su boda ha arruinado los planes que el rey tenía para ella y para sí mismo. El rey debe asegurarse los servicios de una poderosa hada madrina, de un atractivo príncipe azul y del famoso matador de ogros Gato con Botas para cumplir su versión personal del "y fueron felices para siempre".

La sesión será presentada y conducida por la productora de cine Burbuja Films, a través de Álvaro de la Hoz y Marta Solano, y terminará con un divertido juego en familia.

Esta iniciativa forma parte del programa 'Educación responsable' de la Fundación, cuyo objetivo es promover, apoyar y facilitar el crecimiento y desarrollo positivo de los niños mediante un modelo de actuación compartido por la familia, escuela y comunidad.

La siguiente y última película del ciclo será el domingo 3 de enero, con 'Un puente hacia Terabithia'.