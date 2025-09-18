CCOO alerta de la falta de docentes y especialistas en apoyo educativo a alumnos con necesidades específicas este curso

CCOO presenta un informe para el inicio del curso 2025-2026, en el que sostiene que "el alumnado más vulnerable y con más necesidades está siendo peor atendido" que en el curso 2017-2018. - CCOO

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado de la falta de docentes y especialistas en apoyo educativo al alumnado con necesidades específicas para garantizar la inclusión real, según ha informado en un comunicado.

El sindicato ha presentado un informe para el inicio del curso 2025-2026, en el que sostiene que "el alumnado más vulnerable y con más necesidades está siendo peor atendido" que en el curso 2017-2018.

La organización ha indicado que el conjunto del alumnado con necesidades específicas del sistema educativo se ha incrementado en más de un 75%, mientras la inversión ha crecido un 26%. "Las situaciones de desventaja socioeducativa se han incrementado más de un 128% y la inversión para atenderlas únicamente un 31%", ha señalado.

Para CCOO, es una situación "muy alarmante que las administraciones educativas no estén poniendo los recursos para dar los apoyos necesarios y atender a todo este alumnado, más de 1.088.413 en el sistema educativo".

"No se está asegurando su derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades", ha manifestado, para después añadir que la educación pública escolariza a la mayor parte de este alumnado, un 75% en conjunto y a un 79,5% de aquel con situaciones de desventaja socioeducativa.

El sindicato ha advertido también de que esta situación "impacta directamente en la sobrecarga" de trabajo de los centros educativos, que ponen "todo su esfuerzo y motivación" en atender a todo el alumnado, pero que "deben hacerlo sin los apoyos, los recursos y sin las condiciones necesarias".

En su opinión, la inversión debería incrementarse en el conjunto de las administraciones educativas en 5.126 millones de euros para implementar las medidas necesarias con los aumentos de recursos materiales y personales, tanto de personal docente como de apoyo educativo.

"Esto supone un incremento de 8,5% de la inversión educativa total y de un 0,32% del PIB, imprescindible si se quiere cumplir con los objetivos educativos de inclusión, compensación de desigualdades y mejora de la cohesión social que están contemplados en las leyes", ha agregado.

En este sentido, CCOO propone reducir las ratios de los grupos en virtud de sus necesidades y que todo el alumnado con cualquier necesidad específica de apoyo educativo o necesidades de compensación educativa cuente doble a efecto de la ratio.

También propone incrementar los recursos para mejorar la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y de compensación educativa, materiales y personales, tanto docentes como personal de apoyo educativo, y el personal de la red de orientación para mejorar la detección y el seguimiento de todo el alumnado.

CCOO aboga por asociar el alumnado con dificultades específicas de apoyo educativo a dotación adicional de profesorado especialista PT y AL, en una ratio máxima de 12 a 1; e incrementar el profesorado para aumentar refuerzos, y el personal de apoyo educativo en todos sus perfiles: administración, integración social, auxiliar educativo, fisioterapia y enfermería escolar, entre otros.