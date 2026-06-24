CCOO aplaude la propuesta de Educación de reducir ratios en 0-3 años pero pide que sea "más rápida en su aplicación"

Archivo - Numerosas personas durante una manifestación de docentes de educación infantil (0-3), - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) ha aplaudido la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de fijar una ratio máxima en las aulas del primer ciclo de Educación Infantil de 4 niños hasta un año; 6 entre 1 y 2 años; y 8 entre 2 y 3 años.

"Hemos conseguido que el Ministerio asuma nuestra propuesta del 4/6/8 alumnos y alumnas por educador o educadora en Infantil 0-3, lo que supone un gran éxito de la movilización", ha celebrado.

No obstante, el sindicato ha señalado que "el único pero" es que el Ministerio plantea que su implantación sea progresiva, iniciándose en el el curso 2027/2028 y finalizando en el 2029/2030.

En segundo ciclo de Educación Infantil y en Bachillerato también se propone bajar la ratio, a 20 y 30 respectivamente, y se plasma en la propuesta que el Ministerio ha hecho a los sindicatos también 22 en Primaria y 25 en Secundaria, tal y como aparece en el proyecto de Ley. Se incluye también que las administraciones deben reducir progresivamente las ratios de la Educación de Adultos.

CCOO pide medidas "más ambiciosas y ágiles", incluyendo que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de ratio en todas las etapas y enseñanzas, asegurar que todas las necesidades y dificultades estén asociadas a la dotación de apoyos especialistas, fijar un máximo de 250 alumnos por cada profesional de la red de orientación y dotación adicional en todos los centros para las funciones de coordinación de bienestar.

Para el sindicato, "es imprescindible también abordar la bajada de ratio en FP, las enseñanzas de Régimen Especial y las medidas específicas para la Escuela Rural".

"En la propuesta aparece también la adecuada climatización de los centros. Era imprescindible que se incluyera pero se deben abordar las medidas para que todas las administraciones la apliquen de forma urgente. Seguiremos presionando al Ministerio para mejorar la propuesta y su calendario de aplicación", concluye CCOO.