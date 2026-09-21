CCOO pide al Gobierno un "proceso real de diálogo" en la nueva regulación de las universidades anunciada por Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha valorado positivamente que el Gobierno haya decidido profundizar en los requisitos para la creación y funcionamiento de las universidades privadas y de la impartición de titulaciones, aunque ha pedido "un proceso real de diálogo y trabajo compartido para lograr una regulación efectiva".

A falta de conocer un documento de referencia que aclare el contenido de la reforma planteada, CCOO recuerda que en su momento ya reclamó una "mayor ambición" al Gobierno en la reforma del real decreto que establecía nuevos requisitos para la creación de universidades.

A su juicio, en ese momento "se perdió la oportunidad de definir una la norma que garantizase que cualquier universidad en funcionamiento o que se pueda crear en un futuro, especialmente en el caso de las universidades privadas, no se limite únicamente a expedir titulaciones, sino que sean realmente instituciones creadoras, preservadoras, transmisoras y difusoras del conocimiento y la cultura, como lo son las universidades públicas".

El sindicato advierte de que "resulta imprescindible que los criterios de necesidad, idoneidad y calidad tanto de las universidades y de sus plantillas deben primar en la decisión final de creación de la universidad o de autorización de una titulación sobre las consideraciones políticas, que dependen básicamente de las mayorías parlamentarias".

Y, en este sentido, el sindicato considera que "la calidad de las titulaciones universitarias es un elemento esencial para garantizar la calidad y viabilidad del sistema".

CCOO considera imprescindible que la nueva regulación anunciada atienda a las necesidades reales del sistema universitario que, a su juicio, "fueron abordadas de manera insuficiente" por el anterior real decreto.

Al respecto, ha exigido una participación "real y efectiva" de la comunidad universitaria y de los agentes sociales en el proceso de elaboración y diseño de la norma.

"Esta participación es un pilar fundamental para garantizar la legitimidad, la eficacia y la calidad de la gobernanza institucional. Este enfoque colaborativo resulta ineludible para transformar las normas de simples mandatos burocráticos en herramientas de cohesión y desarrollo, asegurando que el sistema universitario responda tanto a sus necesidades como a las demandas sociales que tiene planteadas", concluye el sindicato.