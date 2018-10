CEAPA asegura que casi la totalidad de colegios concertados infringen la gratuidad de la educación obligatoria

Actualizado 25/10/2018 14:54:51 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Padre y Madres de Alumnos (CEAPA) ha advertido de que casi la totalidad de colegios concertados cobran cuotas obligatorias a las familias por la enseñanza en etapas obligatorias, "en contra" de la ley educativa en España.

Así lo ha manifestado este jueves 25 de octubre la confederación en la presentación de un informe, en el que destaca que el 96,36% de los centros investigados exigen un pago obligatorio de unos 159 euros mensuales de media, bajo diferentes denominaciones.

Por ello, CEAPA remitirá al Ministerio de Educación y Formación Profesional una propuestas para que se realice un Real Decreto marco estatal, por el cual se establezcan unos requisitos mínimos para poder optar al régimen de concierto y que, de esta forma, en caso de incumplimiento pueda actuar la Alta Inspección Educativa.

"Hay centros que están cobrando 10 euros y otros cerca de 800. ¿Acaso nos quieren decir que los que cobran 10 euros mensuales no están dando educación de calidad y los de 800 sí?", ha señalado el portavoz de CEAPA, Camilo Jené, quien ha destacado que, de ser así, "deberían cerrar de forma inmediata" si "no están ofreciendo calidad".

El estudio, elaborado por Garlic B2B, ha analizado un total de 137 colegios concertados de Madrid, Cataluña, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía, a través de la metodología 'mystory shopper'. "Es un trabajo de investigación que consiste en simular ser clientes potenciales, nos hacemos pasar por familias", ha explicado la encargada de realizar el informe, Amparo Núñez.

El informe afirma que la voluntariedad prácticamente no existe y en el 92% de los colegios es obligatorio el pago, puesto que, a pesar de mencionar en la visita que es voluntario o de incluirlo en la documentación, en la práctica indica que es "sólo una formalidad para cumplir con la legislación".

"En la entrevista personal indicaban que es una formalidad para cumplir con la legislación. En los documentos pone que es voluntario pero tienes que pagarlo", ha asegurado Núñez, al tiempo que ha indicado que "tan solo" en once colegios indican "de manera clara" que se trata de una cuota voluntaria.

Además, un 11 por ciento de los colegios estudiados aplican la obligatoriedad de realizar un pago único a la entrada del alumno en el colegio, en concepto de aportación a la fundación a la que pertenecen. Estos pagos varían desde los 100 euros hasta las 2.800 euros.

La investigación también revela que en un 63 por ciento de los casos es obligatorio sin opciones el pago de la cuota, independientemente de si la califican voluntaria; y que el 73 por ciento de los colegios no menciona el carácter no lucrativo de la cuota, independientemente de que sea un requisito de la ley vigente.

Asimismo, el 26 por ciento de los colegios visitados "no explica al detalle" las tarifas y el resto, para justificar el coste, utiliza diferentes argumentos como que "son actividades complementarios y obligatorias" o que "es el acuerdo al que se llega con los padres de alumnos al inicio de curso para poder desarrollar actividades no incluidas en el concierto". Además, en el 39% de los colegios "no entregan hoja de precios".

En el estudio se han detectado "casos claros de discriminación" donde el impago de la cuota implica exclusión del alumno en el 21 por ciento de los casos, "obligando a las familias a recoger al alumno para que no asista a las actividades o ubicándolo en otras clases con o sin atención".

"Identificamos diferentes de niveles de presión al cobro de esta cuota voluntaria. Esta presión se traslada a familias de todos los niveles", ha indicado la experta de Garlic B2B.

TODOS LOS CENTROS CONCERTADOS DE MADRID Y CATALUÑA COBRAN

Por comunidades autónomas, los colegios concertados de Cataluña y Madrid, donde el 100 por cien de los centros cobran, son los que tienen las tarifas más altas, con una media de 249 y de 157 euros respectivamente. En Madrid, esta tarifa ha aumentado un 6% con respecto al año anterior.

"Por desgracia los ejemplos de Madrid y Barcelona van tomando cuerpo en otras ciudades. Esto crea exclusión, se están creando guetos dentro de los propios centros concertados y a su alrededor en los centro públicos", ha criticado el portavoz de CEAPA Camilo Jené.

Asimismo, ha añadido que desde la confederación "siempre" están luchando por la gratuidad de la enseñanza, algo que, en sus palabras, "este tipo de centros no está respetando". "En Madrid hemos visto una inacción del gobierno regional en cuanto a la inspección educativa. Hay un incumplimiento legislativo claro", ha lamentado.

Por ello, CEAPA exige al Gobierno el cumplimiento de la Constitución en cuanto a la gratuidad de las enseñanzas; la obligatoriedad de que sean centros inclusivos; y que exista una "clara separación" de las actividades curriculares y actividades complementarias dentro de horario y de forma permanente.

Igualmente, pide un procedimiento para la concesión de conciertos, conociendo previamente cuál es su modelo educativo; que no se conceda la concertación si la escolarización puede ser cubierta desde el sistema público; y que la renovación de los conciertos existentes pase por estos requisitos.