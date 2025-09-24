CEAPA manifiesta su "más enérgico rechazo al genocidio" en Palestina y pide un alto el fuego "inmediato"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha manifestado este miércoles su "más enérgico rechazo al genocidio" en Palestina y "a cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la dignidad y el futuro de las personas, especialmente de los niños y niñas".

"En estos momentos, la población civil -y de manera dramática la infancia- está sufriendo las consecuencias de un conflicto que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y que les priva de derechos tan fundamentales como la vida, la educación, la salud y la protección. Ninguna guerra puede justificarse cuando las víctimas principales son los más vulnerables", ha aseverado.

En un comunicado, CEAPA se une "a la voz" de quienes reclaman "un alto el fuego inmediato, el respeto al derecho internacional humanitario y la apertura de vías que garanticen la ayuda humanitaria y la reconstrucción de las condiciones básicas de vida". "La paz, la justicia y el diálogo deben ser el camino, nunca la violencia", ha añadido la entidad.

"Como familias, creemos firmemente que todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a crecer en paz, con seguridad y acceso a una educación que les permita construir un futuro mejor. La comunidad internacional, y en particular nuestros responsables políticos, deben asumir su responsabilidad y trabajar de manera activa para detener esta tragedia", ha manifestado.

CEAPA ha defendido, asimismo, que la escuela pública debe ser "siempre un espacio de valores, de respeto a los derechos humanos y de compromiso con la paz". "Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas y nuestro compromiso con una educación que forme a ciudadanos y ciudadanas capaces de rechazar la violencia y construir un mundo más justo y humano", ha apostillado.