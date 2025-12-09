CEU reivindica el valor del legado educativo y la transmisión de principios que perduren con su campaña 'Generaciones'

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha presentado 'Generaciones', - CEU

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha presentado 'Generaciones', una campaña de comunicación institucional que reivindica el valor del legado educativo y la transmisión de principios que perduran en el tiempo.

La iniciativa pone el acento en los pilares que desde 1933 han guiado su misión de contribuir al progreso de la sociedad a través de la educación.

La campaña está protagonizada por tres familias -los López, los Normington y los Fuentes- cuyos relatos reales muestran cómo una misma vocación educativa puede atravesar décadas y unir a distintas generaciones.

A través de estas historias, 'Generaciones' subraya cómo los vínculos que nacen en las aulas del CEU se transforman en proyectos vitales, trayectorias profesionales y convicciones que acompañan a lo largo de toda la vida.

'Generaciones' muestra tres ejemplos de familias que han vivido y cuentan su experiencia. Hijos, padres y abuelos que han trabajado o estudiado en el CEU, empleados que han visto a sus hijos y nietos estudiar en los centros en los que trabajaban, estudiantes que se convierten en investigadores o en docentes... familias transformadas.

"En el CEU creemos profundamente en la construcción de una sociedad más sólida formando personas de valor. Esta campaña pone rostro y emoción a esa misión", afirma la directora de Comunicación y Marca del CEU, Marieta de Jaureguizar.

Inspirada en la importancia del respeto, el compromiso y el esfuerzo -pilares de la formación de los centros educativos-, la propuesta refuerza la identidad de la institución dentro del panorama educativo español, combinando tradición, autenticidad y una mirada hacia el futuro.

Su despliegue incluye piezas audiovisuales, contenido digital y presencia en los canales propios del CEU, destacando cómo la educación transforma tanto a quienes la reciben como a quienes la transmiten. La conceptualización y el desarrollo creativo de 'Generaciones' han sido realizados por Summa, agencia responsable de la campaña.