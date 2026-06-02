El CEU se vuelca con el Papa con actividades, dos grandes lonas o la participación de 2.700 peregrinos de sus centros

El CEU con el Papa - CEU

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria San Pablo CEU, que cuenta con 28 centros en diez ciudades, se está volcando con la visita del Papa León XIV.

Desde todos sus centros, así como desde la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), profesores, alumnos y padres están participando en las diferentes actividades que preparan a la comunidad educativa en este viaje apostólico. Todas estas iniciativas se han agrupado bajo el nombre 'CEU con el Papa'.

La acción más visual ha sido la instalación de dos lonas de grandes dimensiones que cubren la fachada del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, sede de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y de la ACdP.

El mural, de 468 metros cuadrados, está compuesto por una imagen del Papa rodeada de 300 mensajes realizados por los alumnos de los Colegios CEU, según ha informado la institución educativa.

En total se han recibido más de 5.500 mensajes elaborados por los alumnos de ocho Colegios CEU de las ciudades de Alicante, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia y Vitoria.

Estas ilustraciones incluyen dibujos, cartas, oraciones, deseos, reflexiones, agradecimientos y peticiones dirigidas al Papa. Si estos dibujos se colocasen uno detrás de otro en fila, superarían los 1,6 kilómetros de longitud, que equivale a la distancia entre Cibeles y Nuevos Ministerios.

Todo este material elaborado por los escolares de los colegios CEU será encuadernado y se le entregará al Pontífice como recuerdo de la participación de los alumnos CEU en su visita a España.

El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, ha afirmado que "esta iniciativa quiere dar la bienvenida a León XIV desde un lugar con tanta visibilidad como es el Colegio Mayor de San Pablo". "Hemos utilizado los mensajes de nuestros escolares, que representan la ilusión por su llegada de tantas personas que forman parte de la comunidad del CEU", ha agregado.

A esta acción se añade la activa colaboración desde la Dirección de Pastoral y Voluntariado del CEU, que coordinan ya a más de 2.700 peregrinos de ciudades como Madrid, Castellón, Elche, Valencia, Vigo, Vitoria, Murcia y Sevilla, además de los voluntarios provenientes de los distintos colegios, universidades y centros de FP.

Asimismo, como preparación de la visita, el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala ha realizado jornadas académicas en todas las Universidades CEU para preparar a la comunidad universitaria a esta visita, en línea con el lema de la misma Alzad la mirada.

Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo se ha cedido el plató de televisión para la retransmisión en streaming de los actos de la visita, que contará con una emisión especial adaptada y pensada para redes.

También se ha organizado la participación de alumnos que han colaborado en la creación y difusión de contenidos en redes sociales. La Facultad fue, además, el escenario elegido para celebrar una adoración eucarística el pasado 13 de mayo, día de la virgen de Fátima, de preparación para la visita del Papa.

Además, desde las universidades CEU Cardenal Herrera y CEU Abat Oliba se podrán seguir lo diferentes eventos a través de pantallas gigantes.

En el contexto de la visita, la Universidad CEU San Pablo va a crear un Aula CEU Empresa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación que llevará el nombre de Papa León XIV, en la que se impartirá Doctrina Social de la Iglesia.

Por su parte, la ACdP ha cedido a parte de su equipo de comunicación, que se ha integrado en el de la organización de la visita. También se han cedido recursos que la organización dispone con Google para la difusión de contenidos en redes.