Comparativa entre Guardia Civil y Policía Nacional: diferencias y qué oposición elegir

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Elegir entre opositar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional es una de las primeras grandes decisiones para quienes quieren acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ambos cuerpos comparten una misión esencial: proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad. Sin embargo, no son iguales.

Las diferencias empiezan en la propia naturaleza de cada uno y continúan en los requisitos de acceso, el temario, las pruebas físicas, las funciones, los destinos y la organización interna. Por eso, antes de preparar una oposición, conviene conocer qué implica cada opción y cuál se ajusta mejor al perfil, las expectativas y las capacidades de cada aspirante.

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

La primera gran diferencia está en la propia identidad de cada cuerpo: la Guardia Civil tiene naturaleza militar, mientras que la Policía Nacional se organiza como un cuerpo civil.

Esa distinción también se refleja en el acceso. Mientras que a la Escala Básica de la Policía Nacional se entra por oposición libre, la Guardia Civil mantiene un sistema de concurso-oposición para la Escala de Cabos y Guardias. Esto implica que, en este último caso, no solo cuentan las pruebas del proceso selectivo: también pueden sumar méritos previos como titulaciones, idiomas, permisos de conducir o experiencia en las Fuerzas Armadas.

A partir de estas dos diferencias iniciales, la comparativa se puede resumir en varios puntos clave que después analizamos con más detalle:

Aspecto Guardia Civil Policía Nacional Naturaleza del cuerpo Militar Civil Sistema de acceso Concurso-oposición Oposición libre Titulación mínima ESO o equivalente Bachillerato o equivalente para Escala Básica Edad de acceso Desde 18 años y sin cumplir 41 en el año de la convocatoria Desde 18 años y hasta la edad máxima de jubilación Temario Menor volumen de temas, con pruebas de ortografía, gramática, conocimientos e inglés Más extenso: 45 temas en Escala Básica Pruebas físicas Resistencia, agilidad, extensiones de brazos y natación Pruebas físicas puntuables y eliminatorias Ámbito habitual Rural, carreteras, costas, fronteras y vías de comunicación Urbano, capitales de provincia y grandes núcleos Especialidades destacadas Tráfico, SEPRONA, montaña, armas, resguardo fiscal Extranjería, documentación, policía científica, investigación Perfil al que puede encajar Quien acepta disciplina militar, movilidad y trabajo territorial Quien prefiere cuerpo civil, ciudad y entorno urbano

REQUISITOS: QUÉ HACE FALTA PARA ENTRAR A CADA CUERPO

Ambos cuerpos exigen requisitos comunes, como tener nacionalidad española, carecer de antecedentes penales y contar con permiso de conducir de clase B.

La diferencia más importante está en la titulación académica. Para acceder a la Guardia Civil basta con la ESO o una titulación equivalente, mientras que la Escala Básica de la Policía Nacional exige Bachillerato o equivalente. En el caso de la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional, el nivel académico requerido asciende al título universitario oficial de Grado.

La edad también introduce matices. En ambos cuerpos se puede opositar desde los 18 años, pero la Guardia Civil fija como límite no cumplir 41 años en el año de la convocatoria. En la Policía Nacional, en cambio, el máximo queda vinculado a la edad de jubilación.

Otro punto a tener en cuenta son los idiomas. La Policía Nacional exige acreditar un nivel mínimo de inglés o francés, mientras que en la Guardia Civil el inglés forma parte de las pruebas de conocimientos. En este último caso, además, contar con títulos oficiales de idiomas puede sumar puntos en la fase de concurso.

TEMARIO: ¿QUÉ OPOSICIÓN TIENE EL TEMARIO MÁS EXTENSO?

La diferencia en el temario es uno de los aspectos que más suele pesar en la decisión. A este respecto, la Policía Nacional tiene un temario más amplio que la Guardia Civil, especialmente en la Escala Ejecutiva. En la Escala Básica de Policía Nacional, el temario se organiza en 45 temas, mientras que en la Escala Ejecutiva, el volumen es mayor y alcanza los 81 temas.

En Guardia Civil, el temario está estructurado en 25 temas e incluye materias como derechos humanos, igualdad, derecho constitucional, derecho penal, extranjería, seguridad pública, Guardia Civil, inglés y lengua española.

Por tanto, atendiendo al volumen de temas de cada una como factor decisivo, la Policía Nacional es la oposición con más carga de estudio, especialmente en la Escala Ejecutiva. Pero un temario más corto no convierte automáticamente a la Guardia Civil en una opción sencilla: también exige preparación constante, dominio de las pruebas tipo test, planificación y superar pruebas físicas, psicotécnicas, entrevista personal y reconocimiento médico.

PRUEBAS FÍSICAS: DIFERENCIAS ENTRE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

La elección entre Guardia Civil y Policía Nacional no depende solo del temario. Las pruebas físicas también pueden marcar la diferencia a la hora de inclinar la balanza. Y es que cada cuerpo exige ejercicios distintos y utiliza un sistema de calificación diferente.

En el caso de la Guardia Civil, las pruebas se califican como "apto" o "no apto". El aspirante debe superar las marcas mínimas establecidas en cuatro ejercicios:

Carrera de resistencia de 2.000 metros

Circuito de agilidad y coordinación

Extensiones de brazos

50 metros de natación

En la Policía Nacional, las pruebas físicas son puntuables y eliminatorias. Cada ejercicio se valora de 0 a 10 y el aspirante debe alcanzar la puntuación mínima exigida para continuar en el proceso. A diferencia de la Guardia Civil, no se incluye una prueba general de natación, aunque sí se requiere una preparación específica en:

Fuerza

Agilidad

Resistencia

En la práctica, la Guardia Civil puede resultar más exigente para quienes no tienen soltura en el agua, mientras que la Policía Nacional puede ser más dura para quienes necesitan mejorar fuerza o explosividad.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: NATURALEZA CIVIL Y NATURALEZA MILITAR

También conviene fijarse en el tipo de institución al que se quiere acceder porque la naturaleza de cada cuerpo acaba marcando su organización interna y su forma de trabajar. En el caso de la Guardia Civil, su carácter militar se traduce en una estructura jerárquica propia y en un régimen disciplinario específico. Dentro de esa escala, los empleos van desde Guardia Civil hasta Teniente General.

La Policía Nacional responde a otra lógica. Como cuerpo civil, se organiza en escalas y categorías, entre ellas la Escala Básica, Subinspección, Ejecutiva y Superior, con categorías que van desde Policía hasta Comisario Principal.

La diferencia, por tanto, no es solo administrativa. Puede influir en el estilo de vida profesional, en el tipo de disciplina interna y en la forma en la que se desarrolla la carrera dentro de cada cuerpo.

FUNCIONES DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

Aunque ambos cuerpos forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, su trabajo diario no siempre se desarrolla en los mismos lugares ni con las mismas competencias. Los dos pueden intervenir en seguridad ciudadana, policía judicial e investigación, pero su despliegue y sus funciones específicas marcan diferencias importantes para quien está pensando en opositar.

La Policía Nacional concentra buena parte de su actividad en capitales de provincia y grandes núcleos urbanos. Entre sus funciones más reconocibles están la expedición del DNI y pasaportes, las competencias en extranjería, el control de fronteras, la investigación policial, la seguridad ciudadana y la intervención de unidades especializadas.

La Guardia Civil, en cambio, tiene una presencia más extendida por el territorio, especialmente en zonas rurales, carreteras, costas, fronteras y vías de comunicación. Su labor se vincula también a ámbitos como el tráfico, la protección del medio ambiente, el control de armas y explosivos, la montaña, el resguardo fiscal y la seguridad en demarcaciones no urbanas.

Para el opositor, esta diferencia es clave: no se trata solo de aprobar una oposición, sino de elegir el tipo de funciones y el entorno profesional en el que quiere desarrollar su carrera.

ESPECIALIDADES DE CADA CUERPO

Las especialidades también pueden ayudar a decidir qué oposición preparar, porque muestran hacia dónde puede evolucionar la carrera profesional dentro de cada cuerpo.

En la Guardia Civil, el abanico de especialidades es muy amplio y está muy ligado a su despliegue territorial, rural, marítimo y de fronteras. Entre sus áreas destacan:

Seguridad Ciudadana

Seguridad Vial, a través de la Agrupación de Tráfico

Control de armas y explosivos

Lucha antiterrorista

Criminalística e investigación científica

Violencia de género

Resguardo Fiscal, Costas y Fronteras

Especialidades marítimas, subacuáticas y aéreas

Intervención en montaña y cavidades subterráneas

Medioambiente y naturaleza, a través del SEPRONA

Seguridad y orden público

Protección de personalidades, edificios públicos y patrimonio histórico

Ciberdelincuencia y delitos en Internet

Desactivación de artefactos explosivos y defensa NRBQ

Lucha contra los delitos de odio

En la Policía Nacional, las áreas de especialización se orientan especialmente al entorno urbano, la investigación, la extranjería y el orden público. Entre las más relevantes figuran:

Seguridad Ciudadana

Policía Judicial

Extranjería y Fronteras

Unidades de Intervención Policial

Información

Policía Científica

Control de fronteras y aduanas

Protección de la Seguridad del Estado

Investigación y delitos tecnológicos

Documentación, como DNI y pasaportes

En la práctica, si a una persona le interesa el medio ambiente, la montaña, el tráfico, el trabajo en costas o fronteras, la seguridad rural o las unidades muy ligadas al territorio, puede sentirse más identificada con la Guardia Civil. Si le atraen la investigación, la extranjería, la expedición de documentación, la policía científica, el orden público o la seguridad ciudadana en grandes ciudades, puede encajar mejor en la Policía Nacional.

SUELDO: ¿QUIÉN GANA MÁS, POLICÍA NACIONAL O GUARDIA CIVIL?

El sueldo no depende solo del cuerpo al que se acceda. En ambos casos existen retribuciones básicas y complementarias, como sueldo, trienios, complemento de destino y complemento específico.

En los niveles de entrada, la estructura retributiva es similar. Tanto el empleo de Guardia Civil como la categoría de Policía parten del mismo nivel de complemento de destino. A partir de ahí, el salario puede variar según destino, especialidad, antigüedad, turnos, ascensos y otros complementos.

Por tanto, no conviene elegir solo pensando en quién gana más al principio. La evolución salarial dependerá de la carrera profesional, el puesto ocupado y las condiciones concretas de cada destino.

AUTORIDAD Y RANGO: ¿QUIÉN MANDA MÁS?

No existe una jerarquía general en la que un cuerpo “mande más” que el otro. Guardia Civil y Policía Nacional son cuerpos distintos, con estructuras, escalas y cadenas de mando propias.

Lo correcto es hablar de equivalencias entre niveles, categorías o empleos, pero no de una superioridad directa de un cuerpo sobre otro. Un agente de la Policía Nacional y un guardia civil tienen autoridad dentro de sus respectivas funciones y competencias.

ENTONCES, ¿GUARDIA CIVIL O POLICÍA NACIONAL? CÓMO ELEGIR SEGÚN TU PERFIL

La elección no debería plantearse solo en términos de dificultad. Más que buscar la oposición “más fácil”, debes valorar cuál encaja mejor con tu formación, tus capacidades físicas, tus intereses profesionales y el tipo de vida laboral que imaginas dentro de unos años.

Con esos criterios, la Guardia Civil suele ajustarse mejor a perfiles que valoran la movilidad, aceptan una estructura de naturaleza militar y se sienten atraídos por un trabajo más ligado al territorio. La Policía Nacional, por su parte, encaja especialmente con quienes prefieren un cuerpo civil, un entorno más urbano y funciones relacionadas con la investigación, la extranjería, la documentación o la seguridad ciudadana en ciudades.

Esta tabla puede ayudar a elegir:

Oposición Es para ti si… Quizá no es para ti si… Guardia Civil Tienes la ESO o equivalente; te atrae una estructura de naturaleza militar; no te importa la movilidad; te interesa trabajar en distintos puntos del territorio; te llaman la atención áreas como tráfico, medio ambiente, montaña, seguridad rural, costas o fronteras; tienes méritos previos, idiomas o experiencia militar que puedan sumar en el concurso-oposición. Prefieres un cuerpo de naturaleza civil; quieres trabajar principalmente en grandes ciudades; no te atrae la disciplina militar; no quieres preparar natación; buscas un proceso sin valoración de méritos previos. Policía Nacional Tienes Bachillerato o equivalente; prefieres un cuerpo civil; te atrae trabajar en ciudades; te interesan funciones como extranjería, documentación, investigación, delitos tecnológicos, policía científica o seguridad ciudadana urbana; prefieres centrarte en una oposición libre y asumir un temario más amplio. No tienes Bachillerato o equivalente; prefieres destinos rurales o más ligados al territorio; te interesa especialmente tráfico, montaña, medio ambiente o costas; quieres que tus méritos previos tengan más peso en el proceso.

MASTERD PARA PREPARAR UNA OPOSICIÓN A GUARDIA CIVIL O A POLICÍA NACIONAL

Una vez elegida la oposición, empieza la parte más importante: prepararse con un método que se ajuste al perfil del aspirante. Hacerlo con una academia permite contar con una estructura de estudio, seguimiento y entrenamiento constante, algo especialmente útil en procesos que combinan temario, pruebas físicas, psicotécnicos, entrevista personal y reconocimiento médico.

Con ese enfoque, y tras más de 30 años formando agentes, MasterD ha impulsado Preparación Policial, un proyecto dirigido a aspirantes que buscan una preparación más personalizada, exigente y adaptada a las pruebas de acceso a cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Nacional.

El programa puede realizarse en modalidad online o semipresencial y combina acompañamiento individualizado, seguimiento continuo y una metodología orientada a que cada opositor avance con un plan ajustado a sus objetivos, su nivel de partida y el tiempo disponible, con apoyo durante todo el proceso hasta conseguir la plaza.