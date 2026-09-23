El Congreso reprueba a Milagros Tolón por PISA y su gestión del inicio de curso en Ceuta con votos de PP, Vox y Junts

(I-D) La ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular, apoyada por Vox y Junts, para reprobar a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

De este modo, la Cámara Baja ha reprobado a Tolón ante los "nefastos" resultados obtenidos por España en el informe PISA 2025 "a causa de las políticas educativas del Gobierno y no asumir responsabilidad alguna".

También ha reprobado a la ministra por la "pésima gestión" del inicio del curso escolar ante los graves acontecimientos registrados desde el 30 y 31 de julio en Ceuta.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a proceder al cese de Tolón "para que la educación sea una verdadera prioridad de la agenda política del Gobierno".

La Cámara Baja ha aprobado otros dos puntos de la moción registrada por el PP. Así, ha instado al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivo el retorno o la devolución de quienes entraron ilegalmente en Ceuta.

En el caso de los menores extranjeros, previa identificación, determinación de su edad y la localización de sus familias, a proceder, atendiendo a su interés superior, a su retorno al entorno familiar o a su entrega a los servicios de protección de su país de origen.

Asimismo, el Congreso de los Diputados reclama al Ejecutivo que garantice la seguridad y el bienestar emocional de los alumnos de Ceuta, retirando las directrices que perjudiquen el rendimiento de los alumnos, garantizando la igualdad de oportunidades de todos los alumnos.

Entre las medidas que el PP proponía al Gobierno, que han sido rechazadas por la Cámara Baja, destacan un sistema educativo "exigente, basado en la excelencia"; reforzar el programa de la competencia lectora y de la expresión escrita; establecer una hora diaria al menos en Primaria; garantizar la gratuidad en la etapa 0-3 años; aprobar un plan de inclusión acompañado de una memoria económica "suficiente" tanto para centros ordinarios como centros de educación especial; regular el uso de pantallas en la educación obligatoria; aprobar una reforma de la profesión docente; o garantizar una financiación educativa "estable y suficiente".