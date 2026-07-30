CSIF advierte de que la propuesta de Educación de requisitos mínimos de los colegios "llega tarde para esta legislatura"

Archivo - Pasillo en el interior del Colegio - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado el impulso que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha dado a la reforma de los reales decretos de requisitos mínimos de los centros, pero ha advertido de que, "por la vía y los plazos planteados, la reforma llegará tarde y no se aplicará en la actual legislatura".

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha presentado este jueves a los sindicatos la reforma de los reales decretos de requisitos mínimos de los colegios, que incluyen la adecuación de la climatización para el confort térmico, con criterios de eficiencia energética y adaptación a las consecuencias del cambio climático.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, introduce en Formación Profesional una ratio máxima de 25 alumnos por profesor en Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización, y de 15 en Grado Básico, para las ofertas con aulas-taller y laboratorios, a alcanzar en el curso 2028-2029.

CSIF recuerda que todo esto "está condicionado" a la aprobación de una ley actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, cuyo texto fue acordado en Mesa Sectorial y con aplicación para el curso 2026-2027, y que reduce las ratios y fija un máximo de horario lectivo en las etapas obligatorias.

Para el sindicato, la reforma que "ahora se acelera pudo y debió abordarse mucho antes, cuando aún había margen para que el profesorado lo notara en las aulas".

El sindicato considera, además, que el documento presentado este jueves "se queda corto en lo esencial". "La climatización, tal y como está redactada, se ha quedado en un principio declarativo acompañado de protocolos para que cada centro reorganice horarios o reduzca la actividad física ante el calor" critica.

CSIF reclama que ese artículo pase de declaración a obligación, con un calendario de cinco años, memoria económica y financiación europea o propia, y un plan de actualización de la red de centros, e insiste en que debe incluir también al primer ciclo de Educación Infantil (0-3), hoy excluido.

También ha criticado que no se incluyan en el borrador las ratios del segundo ciclo de Educación Infantil y de Bachillerato -precisamente lo que mandataba la disposición final tercera del proyecto de ley-.

Asimismo, pide que el Ministerio ejerza el artículo 14.7 de la Ley Orgánica de Educación y fije un suelo básico común para el primer ciclo 0-3, con calendario, "por tratarse de la cuestión estructural de fondo".

En el ámbito rural, el sindicato comparte la dirección del borrador, pero reclama garantías mínimas comunes para que la escuela rural "no dependa solo de la voluntad de cada Administración".

En Formación Profesional, avala que "por fin haya cifras y plazo, aunque pide eliminar los términos 'progresivamente' y 'preferentemente', que abren la puerta a diluir el compromiso, y establecer una ratio más baja en aulas-taller y laboratorios por razones de seguridad".

CSIF reitera que el sistema "necesita reformas estructurales, no parches", y que deben "llegar a tiempo"; y agradece el impulso, pero subraya que el profesorado "lleva toda una legislatura esperando y no puede seguir esperando".

Por ello mantiene su calendario de movilizaciones, que arrancará con una concentración el 15 de septiembre ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, "en defensa de la escuela pública y de unas condiciones dignas para el profesorado".

Por último, este jueves se ha constituido el grupo de trabajo 2, sobre el ingreso y acceso a la Función Pública Docente, que comenzará a trabajar en septiembre. CSIF reclama de nuevo modificaciones en el sistema de acceso, "que den respuesta a la situación actual, en la que el porcentaje de interinidad supera el 30%".