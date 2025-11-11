CSIF pide acelerar la implantación de la reducción de ratios de alumnos y el horario lectivo máximo para los docentes

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado acelerar la implantación de la reducción de ratios de alumnos y el horario lectivo máximo para los docentes, medidas incluidas en el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

El sindicato valora positivamente que el Gobierno apruebe en primera vuelta este anteproyecto de ley y reclama a los grupos parlamentarios que miren por las necesidades del sistema educativo para que sea implantado de manera inmediata. Además, exige que se empiece a trabajar para la reducción de ratios en las demás etapas educativas.

En relación con las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria frente a los 25 actuales; y 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) frente a los 30 actuales. En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas.

El calendario de aplicación prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entren en vigor en el curso 2026/2027.

Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

El texto del anteproyecto de ley continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de ley y su remisión a las Cortes Generales. Durante la tramitación, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas.

En este sentido, CSIF trabajará para que las comunidades autónomas puedan reducir aún más estas horas, exigiendo cupos suficientes que garanticen un máximo de 18 horas en Secundaria y 23 en Primaria.

El sindicato considera que falta la regulación de los especialistas en atención a la diversidad (orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje).

CSIF exige al Ministerio legislar ratios máximas para estos profesionales, siguiendo estándares como la recomendación de la UNESCO de un orientador por cada 250 alumnos.

El último informe TALIS evidencia las dificultades de España en la atención a este alumnado, lo que subraya "la urgencia de actuar en este ámbito". Por ello, exige que "esto no se paralice" y seguir trabajando para incluir las demás cuestiones que, a su juicio, deben integrar un Estatuto Docente: mejora de retribuciones, reforma del acceso a la función docente, carrera profesional, permisos y licencias, dignificación de la labor docente, jubilaciones y todas las cuestiones que deben regular la carrera profesional de un docente desde su ingreso hasta su jubilación.