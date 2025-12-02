CUNEF Universidad suma programas de inversiones y mercados financieros, fintech y ciberseguridad a su Summer School - CUNEF UNIVERSIDAD

CUNEF Universidad va a ampliar la oferta educativa de su Summer School sumando los cursos Inversiones y mercados financieros, Fintech y el futuro de la banca y las finanzas y Ciberseguridad y riesgos tecnológicos, todos ellos impartidos en inglés.

De esta manera, la institución sumará en total cinco cursos, ya que los tres nuevos se suman a los de Inteligencia Artificial y Derecho en la Era Digital, ha informado CUNEF Universidad en un comunicado.

El programa 'Fintech y el Futuro de la Banca y las Finanzas' se centra en el impacto de las tecnologías emergentes en los servicios financieros, desde la banca abierta hasta el blockchain y la inteligencia artificial.

Los participantes podrán explorar casos prácticos sobre modelos de negocio disruptivos y diseñar soluciones innovadoras para los retos del sector. Con un enfoque aplicado, esta formación está dirigida a estudiantes y profesionales interesados en liderar el cambio tecnológico en el ámbito financiero.

El programa 'Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos' ofrece una inmersión integral en el mundo de la seguridad digital. Los participantes aprenderán a identificar, valorar y mitigar riesgos tecnológicos en entornos profesionales cada vez más complejos.

Las sesiones incluyen ejercicios prácticos de hacking ético, análisis de ciberamenazas y talleres de respuesta ante incidentes, preparando a los estudiantes para gestionar los desafíos asociados a la protección de activos digitales y la gobernanza tecnológica.

Finalmente, el programa 'Inversiones y Mercados Financieros' está diseñado para aquellos interesados en la gestión de carteras y la toma de decisiones financieras informadas. Utilizando herramientas avanzadas, los participantes adquirirán experiencia práctica en el diseño de estrategias de inversión, la evaluación de riesgos y el análisis de datos económicos reales.

Este programa combina teoría y simulaciones basadas en casos reales, fomentando competencias esenciales para destacar en el sector financiero.

Además de los nuevos programas de verano, CUNEF Universidad ha actualizado los cursos de 'Inteligencia Artificial', impartido en inglés, y 'Derecho de la Era Digital', en español. El programa de IA ofrece un enfoque introductorio para comprender la forma en que la tecnología impacta en diversos sectores, mientras que 'Derecho de la Era Digital' analiza los retos jurídicos asociados a la transformación digital y las implicaciones legales de las nuevas tecnologías.

Esta renovada oferta está diseñada específicamente para estudiantes de grado, posgrado y jóvenes profesionales que buscan adquirir conocimientos especializados y habilidades prácticas en sectores clave de la economía digital y la transformación tecnológica.

Los cursos, que se desarrollan en Madrid, ofrecen una experiencia única que combina aprendizaje teórico, talleres prácticos y una inmersión cultural en una de las capitales más dinámicas de Europa.