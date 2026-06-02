Defensor del Pueblo solicita información a la Policía por la agresión a una docente por parte de un agente en Valencia

Denuncian la agresión de un policía a una manifestante por la educación pública en Valencia - TELEGRAM CCOO

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo acaba de abrir una actuación ante la Dirección General de la Policía solicitando información detallada acerca de la actuación policial del pasado domingo, 31 de mayo, en la ciudad de Valencia, en la que una persona, en el transcurso de una manifestación de docentes junto a la Conselleria de Educación, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional.

A través de videos difundidos por los medios de comunicación, la institución informa de que ha tenido conocimiento de los incidentes acaecidos el pasado domingo en Valencia, cuando un grupo de docentes -en huelga desde hace semanas- se manifestaban en defensa de la educación pública y una asistente a la concentración -al parecer maestra jubilada- "fue empujada fuertemente por la espalda sufriendo lesiones tras golpearse con el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad".

"Pareciera que, tras observación del video, se utilizó la fuerza de manera desproporcionada", concluye el Defensor del Pueblo, que recuerda que el Tribunal Supremo "ha establecido doctrina respecto al uso de la fuerza por los funcionarios policiales, que se exige el cumplimiento de determinados requisitos y que, además de tener que ser proporcionado, para hacer uso de la fuerza ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo".

La institución que dirige Ángel Gabilondo reclama a la Dirección General de la Policía un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación, y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.