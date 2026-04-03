Desarrollan una IA que automatiza y optimiza el análisis de encuestas a universitarios

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MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Stratesys ha desarrollado, en colaboración con la Universidad Europea, SurvAI, una solución basada en inteligencia artificial que automatiza y optimiza el análisis de encuestas educativas.

Esta tecnología permite convertir miles de comentarios abiertos de estudiantes en información "estructurada y útil" para la toma de decisiones académicas y operativas, según ha informado la compañía.

El proyecto responde al reto de aprovechar de forma eficiente la opinión del estudiante en un contexto de volúmenes crecientes de información cualitativa.

Tradicionalmente, el análisis de encuestas requería procesos "manuales largos y poco escalables, que retrasaban la obtención de conclusiones y limitaban la capacidad de reacción ante posibles áreas de mejora".

Gracias a SurvAI, la Universidad Europea puede analizar en cuestión de horas miles de respuestas abiertas, clasificando cada comentario según categorías definidas por la propia institución, como profesorado, instalaciones o servicios, y asignando valores positivos, neutros o negativos en función del tono.

La solución desarrollada por Stratesys incorpora además análisis de sentimiento avanzado, lo que permite identificar las emociones predominantes en los comentarios y comprender mejor el impacto emocional de las decisiones académicas y operativas.

En términos de eficiencia, la implantación de SurvAI ha supuesto una reducción del 95% en el tiempo dedicado a la revisión de encuestas y del 80% en los procesos de reporting, liberando recursos para centrarlos en acciones de valor orientadas a la mejora continua de la experiencia del estudiante.

Actualmente, la solución procesa grandes volúmenes de encuestas en España y Portugal y forma parte de una hoja de ruta orientada a la incorporación de análisis predictivo, recomendaciones automáticas y una visión 360º del estudiante.

Con este proyecto, Stratesys destaca que refuerza su papel "como socio tecnológico en el desarrollo de soluciones avanzadas de inteligencia artificial aplicadas al ámbito educativo, acompañando a las instituciones en la optimización de sus procesos y en la toma de decisiones basada en datos".

Para la Universidad Europea, la implantación de SurvAI supone "un paso más en su apuesta por la innovación y por un modelo de mejora continua centrado en el estudiante".