Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno danés prohibirá el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las escuelas a partir del próximo curso 2027/2028.

Así lo ha anunciado este lunes el Ejecutivo de Dinamarca, tras un acuerdo con el Partido de la Unidad y la Alternativa con el que "buscan garantizar la tranquilidad, la concentración y la presencia en la escuela eliminando por completo el uso de pantallas privadas durante la jornada escolar y las actividades extraescolares".

Según el Gobierno danés el objetivo es "fomentar la calma y la concentración en el entorno escolar, limitando las distracciones digitales".

En este sentido, ha argumentado que, en PISA 2025, el 36 por ciento de los estudiantes daneses indicaron que se distraen con dispositivos o medios digitales durante la mayor parte o la totalidad de las clases de ciencias, una proporción mayor que en 2022 y superior a la media de la OCDE del 28 por ciento.

"Los niños deberían poder ir a la escuela sin ser constantemente interrumpidos por, por ejemplo, las redes sociales, las compras en línea y los videojuegos. Deberían poder concentrarse en las clases, sumergirse en una tarea y estar con sus compañeros. No podemos simplemente dejar esa responsabilidad en manos del profesor o la escuela", ha afirmado el ministro de Educación, Magnus Heunicke.

Además de la prohibición de los teléfonos móviles, el acuerdo incluye la obligación de filtrar el contenido de la red escolar. El filtrado de contenido bloqueará, entre otras cosas, el acceso a redes sociales, videojuegos y compras en línea durante el horario lectivo.

Las partes firmantes del acuerdo tienen previsto presentar un proyecto de ley sobre la prohibición nacional de la telefonía móvil y los requisitos de filtrado de contenido en la próxima sesión parlamentaria, con vistas a que entre en vigor a partir del próximo curso escolar 2027/2028.