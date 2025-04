Ecologistas en Acción ve "un paso tímido pero necesario" en la propuesta de Ayuso de eliminar las pantallas en colegios

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción considera que las medidas propuestas por la Comunidad de Madrid de eliminar el curso que viene el uso individual de dispositivos digitales en los colegios son "un paso tímido pero necesario" para cumplir las recomendaciones de paneles de personas expertas, autoridades educativas internacionales e instituciones sanitarias, como las de la Asociación Española de Pediatría.

No obstante, ha mostrado su preocupación por que el Ministerio de Juventud e Infancia defienda que no puede evitarse la educación digital en el ámbito educativo. Así, la organización recalca que la competencia digital "no requiere de la exposición a pantallas, tal y como se refiere el director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, y el informe del comité de personas expertas del propio Ministerio de Juventud e Infancia".

Ecologistas en Acción ha hecho referencia así a las declaraciones del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien, al ser preguntado por Europa Press sobre la propuesta de la Comunidad de Madrid de eliminar el uso de pantallas en los colegios, advirtió de que las "medidas extremas" muchas veces luego llevan a replantearlas.

"No creemos que sea positivo que no exista ningún tipo de educación digital en el ámbito educativo cuando va a ser algo sobre lo que los menores van a transitar en su vida adulta y es que, además, las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas habla también de esos derechos", señaló el 'número 2' de Sira Rego.

En este contexto, el coordinador de la campaña Escuela Saludable de Ecologistas en Acción y miembro del comité de personas expertas del Ministerio de Juventud e Infancia, Javier Zarzuela, ha asegurado que "la consecución de las capacidades cognitivas no depende, en ningún caso, del uso de dispositivos digitales".

"Muy al contrario, las pantallas interfieren o retrasan su desarrollo, como señalan las referencias de estudios, investigaciones y metaanálisis incluidas en el citado informe del comité español de personas expertas", ha precisado.

Tal y como resalta el informe de dicho comité, apoyándose en los datos de los informes PISA de 2015, 2018 y 2022, el uso de medios digitales en los centros "incide negativamente en el aprendizaje".

El informe reconoce "la superioridad educativa de la actividad vivencial frente al uso de pantallas", al recomendar la priorización de las actividades escolares que no requieren de dispositivos digitales.

Para Ecologistas en Acción, en las escuelas primarias y secundarias "se debe mostrar el papel que representan las herramientas digitales en la actualidad y cómo funcionan, y que el alumno experimenta, en función de su edad e interés".

"Todo ello en momentos puntuales del curso o en el marco de la asignatura de Tecnología, en Educación Secundaria, a través de los propios medios de uso colectivo del centro (desestimando las pantallas individuales) y primando la conexión por cable junto a la desconexión de fuentes de emisión inalámbrica", recomienda.

De igual modo, considera que el alumnado debe ser alertado de los riesgos del uso de dispositivos y redes digitales en la salud mental (conductas adictivas, depresión y ansiedad, pensamientos y prácticas suicidas, problemas de concentración, baja autoestima, trastornos alimentarios o alteraciones del sueño) y física (salud visual y postural, exposición a radiofrecuencias, sedentarismo, obesidad y problemas cardiovasculares y endocrinos, peores habilidades motoras), en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, en la privacidad y relaciones sociales, así como del "gran impacto ambiental" que supone la fabricación, uso y diseño de los dispositivos, y la "enorme huella ecológica" del procesamiento y el tráfico de datos.

La organización insiste en que para implementar la educación digital "no es preciso que el alumno utilice pantallas individuales con las que alcanzar los objetivos básicos del aprendizaje".