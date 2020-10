Educación cifra en un 1% la incidencia de la pandemia en los centros escolares

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha situado la incidencia de la pandemia en los centros escolares en un uno por ciento del total de aulas en todo el territorio nacional.

"La situación está siendo satisfactoria; los centros educativos forman más parte de la solución que del problema y están siendo centros 'anticovid' porque hacen detección precoz y colaboran con sanidad", ha indicado la ministra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

La ministra también se ha referido a la total presencialidad de los alumnos de tercero y cuarto de Secundaria y los de Bahiller, que ha calificado de "objetivo posible", aunque ha pedido "prudencia".

"El objetivo es llegar a la presencialidad absoluta, porque es la que tiene mayores beneficios en términos de satisfacción e interacción, pero no estamos en tiempos de descontrolar una organización que hasta la fecha ha ido bien", ha indicado Celaá, quien ha admitido estar "muy atenta" a la situación en la Universidad.

Precisamente, en este sentido, Crue Universidades Españolas considera imprescindible que se garantice el control en las zonas de ocio --sobre todo el nocturno, que es donde se están produciendo los últimos contagios-- para evitar que las universidades se vean obligadas a cerrar campus cuando en el ámbito académico se están cumpliendo estrictamente las medidas higiénico sanitarias.

Según recuerda la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las universidades ya dejaron aprobados en el mes de junio unos protocolos de actuación frente a la COVID-19 que se actualizaron a principios del mes de septiembre con las indicaciones remitidas desde el Ministerio de Universidades.

Ese documento contemplaba la recomendación de tener un plan de contingencias con un responsable COVID-19 y, en este sentido, desde el inicio del curso académico se está trabajando en coordinación con los responsables de salud de cada comunidad autónoma para ajustar los procedimientos a la situación epidemiológica concreta.

La semana pasada, el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España defendió la importancia de "concienciar" y "exigir el cumplimiento de las normas" establecidas tras lo sucedido en el Colegio Mayor Galileo Galilei de València, en el que a raíz de una fiesta se declararon una serie de contagios de coronavirus.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Consejo, Juan Muñoz, destacó la elaboración, en el mes de abril, de la Guía covid-19 específica para el sector, junto a Quirón Prevención, y precisó que en los 125 colegios mayores que forman parte del Consejo y en los que residen 17.000 alumnos de 24 universidades se han ido adaptando a "todos los protocolos" que son "estrictos".

"Están preparados para que esto no ocurra", subrayó, al tiempo que pidió no "demonizar" a las personas jóvenes porque no son los únicos que incumplen las normas.