Educación pone a prueba su nueva EBAU: Ejercicios menos memorísticos que reflejan situaciones de "la vida cotidiana"

El Ministerio prevé tener en junio los modelos de las materias que entrarán en 2024 en la nueva prueba de acceso a la Universidad

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha realizado este martes una prueba piloto de la nueva prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en 50 centros de todas las comunidades autónomas españolas, Ceuta y Melilla, a excepción de las gobernadas por el Partido Popular y Aragón y el País Vasco.

Tras la realización de la prueba piloto a alumnado de Primero de Bachillerato del IES Calderón de la Barca en Gijón, la jefa de área de evaluación nacional del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ruth Martínez, ha explicado que se trata de una prueba competencial que consiste en poner al alumnado frente a situaciones de la vida "real, cotidiana", de forma que "tenga que aplicar las competencias y no hacer simplemente una prueba memorística".

Además, ha avanzado que en el próximo mes de junio se dispondrá de modelos de todas las materias que van a entrar en la prueba de acceso a la Universidad en el año 2024. Con ello, se facilitarán modelos de todas las pruebas a alumnado y profesorado para aplicar ya desde el curso próximo.

Como ejemplo del examen, Martínez ha indicado que en la prueba de Matemáticas aparecen fórmulas que pueden ser utilizadas, algo que se hace ya en países como Portugal y Francia, al igual que en la de Latín aparece un glosario.

La de Lengua, por otro lado, se basa en integrar varios textos, y no lo habitual que era un texto con preguntas asociadas. En esta nueva prueba de Lengua, hay tres textos en los que se trata de integrar esas preguntas. Como novedad también, en la prueba de Inglés se incluye un 'Listening', que habitualmente no se incluía en esta materia.

105 MINUTOS PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS

Por su parte, el alumnado disponía de 105 minutos para cada una de las pruebas. Precisamente, Martínez ha matizado que el tiempo ofrecido para realizar la prueba "es algo que se está probando" y ha indicado que habitualmente tenían 90 minutos, pero ahora se les da 15 minutos más con el objetivo de que "tengan bastante tiempo para leer y para decidir qué opción van a realizar, ya que se les da cierta optabilidad y hay un tiempo de decisión".

Con este examen piloto, Educación ha probado tres materias comunes y tres de modalidad. Las primeras son aquellas que tienen continuidad en primero y segundo de Bachillerato; y, de las otras, se ha escogido una de cada una de las tres modalidades de Bachillerato, con excepción del general, que no se incluye porque la materia, denominada Ciencias Generales, aún no se está dando al no haberse implantado esta modalidad en segundo de Bachillerato.

Al finalizar el examen, el director del IES Calderón de la Barca, Luis Fernández, ha reconocido que la prueba de Filosofía le pareció "bonita e interesante". En el caso de la de Matemáticas, ha visto un cambio "grande" respecto a lo que había antes, al incluir en una misma cuestión de todos los apartados de la materia.

El director del instituto cree que lo "difícil" para los alumnos va a ser "que estaban acostumbrados a esperarse ejercicios con preguntas cortas o memorísticas a ahora tener que leer mucho primero y luego relacionar y contestar". Sobre si esto obliga a hacer cambios en las clases, ha apuntado que la propia LOMLOE ya lo hace, aunque la nueva EBAU "puede servir para hacer los repasos".

UNA PRUEBA PILOTO "POR SORPRESA": "NO SABÍAN ABSOLUTAMENTE NADA"

Los alumnos de centro asturiano, según ha asegurado Fernández, sólo sabían que esta semana iban a ir gente del Ministerio de Educación y de la prensa. "No sabían absolutamente nada", ha asegurado el director del instituto, quien ha aclarado que era una de las condiciones el que el alumnado no supiera nada sobre la prueba.

Los alumnos de primero de Bachillerato del IES Albarregas de Mérida también se han sometido "por sorpresa" en la mañana de este martes a la prueba piloto de la nueva EBAU. Así, el director de este instituto, Federico Benítez de Castro, ha explicado que esta prueba era "totalmente confidencial", por lo que los alumnos no sabían que se iban a enfrentar a la misma.

Benítez ha detallado que esta nueva EBAU "consta de dos partes",siendo la primera una asignatura común que en Extremadura ha tocado para esta prueba piloto Lengua y Literatura y la segunda una prueba específica de la opción que los alumnos "han elegido" en su Bachillerato y que, en este caso, es Latín. De este modo, en esta evaluación participan 23 alumnos que son los que cursan latín porque se requería que fuera "un grupo homogéneo", ha indicado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Igualmente, el director ha destacado que "el giro radical" de esta nueva EBAU frente a la actual es que busca "un modelo competencial" en el que los alumnos demuestren lo que a lo largo de los cursos de bachillerato y ESO "han ido adquiriendo". "No es tanto el contenido como todo lo que sea el proceso y la forma de hacer ese ejercicio", ha indicado.

En cuanto a los alumnos que se han sometido a esta evaluación, ha subrayado que al principio lo han recibido con "incertidumbre", "impresión" y "se han sorprendido" porque no sabían lo que iban a hacer pero contaban en el aula con el jefe de estudios y su profesor de Latín y posteriormente, tras las explicaciones oportunas, "se han calmado". Finalmente, ha considerado que los propios estudiantes pueden sacar "una experiencia positiva" de esta prueba piloto ya que "van a conocer algo más la EBAU".

ALUMNOS RECLAMAN "MÁS TIEMPO" PARA EL 'LISTENING' DE INGLÉS

Por otro lado, los alumnos del Institut Moisés Broggi de Barcelona Oriol Laia y Jana que han participado en la prueba piloto han reclamado "más tiempo" para realizar la prueba auditiva del examen de Inglés. Al salir de la prueba, Oriol, Laia y Jana han explicado a Europa Press que el 'Listening' incluía audios de nativos con "acentos de otros países" que no son el inglés o americano, al que están más habituados, y que les ha costado; y han añadido que les habría gustado tener un poco más de tiempo para hacer la prueba, ya que no se han podido centrar tanto en otras partes del examen.

En el Institut Moisès Broggi de Barcelona han participado 33 alumnos de primero de Bachillerato. Allí, la primera prueba, que ha comenzado a las 9.10 y ha acabado a las 10.55, ha sido la de Inglés: la han hecho 29 alumnos (los otros 4 cursan Bachillerato francés) y ha contado, entre otros ejercicios, con una prueba de comprensión auditiva (Listening) sobre el acceso al agua potable e instalaciones de saneamiento en la India.

La prueba incluye dos actividades: primero los alumnos debe responder la opción correcta (entre 4 posibilidades) de 5 preguntas; después deben rellenar con una palabra el espacio en blanco que se les da en 5 oraciones; y también se ha hecho una prueba de redacción.

Otra prueba es de comprensión lectora, sobre la posibilidad de políticas para que países secos puedan lograr la independencia del agua, y los ejercicios han consistido en adivinar un adjetivo, nombre o verbo sobre una descripción dada en una frase; 7 ejercicios test con 4 respuestas posibles, y un ejercicio de preguntas donde los alumnos debían escribir una frase de respuesta. Cada respuesta correcta ha contado 0,20 puntos y al acabar los alumnos han tenido que pasar sus respuestas a otra hoja, que es la que han entregado al acabar el examen.

A las 11.50 horas ha empezado la otra parte de la prueba piloto, que es el examen de Dibujo Artístico, específico para los estudiantes del Bachillerato Artístico de este instituto, y esta sí la han realizado los 33 alumnos del grupo. La prueba ha constado de tres tipos de preguntas: una de pensamiento crítico; otra de manipulación de materiales con textos o imágenes; y una prueba de dibujo.