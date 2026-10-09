Escuelas Católicas pide al Gobierno "mayor respeto a la educación privada" tras anular el TS el decreto de universidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas ha pedido al Gobierno "mayor seguridad jurídica y respeto a la educación privada" después de que el Tribunal Supremo haya anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios, que endurecía la creación de universidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente.

Escuelas Católicas destaca que la sentencia del Supremo "demuestra la improcedencia de haber utilizado la vía de urgencia para restringir la libertad de enseñanza". La institución pide "estabilidad regulatoria, respeto a la educación privada y diálogo con la Administración".

La sentencia deja sin efecto los nuevos requisitos de creación y funcionamiento de las universidades privadas y destaca la importancia de la participación de los sectores afectados, en la elaboración de las normas educativas.

"Ahora bien, la sentencia no invalida automáticamente las autorizaciones firmes, las acreditaciones, ni los títulos universitarios expedidos. En este sentido, continúan vigentes la Ley Orgánica del Sistema Universitario y las demás disposiciones aplicables, incluidas las exigencias anteriores al Real Decreto ahora anulado", precisa Escuelas Católicas.

En este punto, avisa de que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades empleó un procedimiento de urgencia para la aprobación del mencionado real decreto que "en modo alguno estaba justificado, omitiendo trámites necesarios en la aprobación de esta norma, en un intento de limitar la libertad de enseñanza y el derecho de creación de centros educativos".

Para Escuelas Católicas, "la hipotética deficiencia de calidad en el ámbito universitario privado debe corregirse mediante un mayor control en las autorizaciones administrativas, y en ningún caso justifica la implantación precipitada de marcos normativos restrictivos que frenan la aprobación para la apertura o crecimiento de centros universitarios, con especial efecto en aquellos de titularidad privada".

En coherencia con sus principios rectores, Escuelas Católicas reitera su "firme disposición al diálogo constructivo con la Administración para mejorar la calidad del sistema universitario".

"El trabajo conjunto y el respeto al Estado de derecho son el único camino estable para mejorar la calidad del sistema universitario y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de enseñanza dentro de la necesaria seguridad jurídica", sentencia.

Fuentes del Departamento que dirige Diana Morant han explicado a Europa Press que el fallo del Tribunal Supremo "no entra en el fondo del real decreto, sino en la urgencia con la que se tramitó" y han avanzado que ya están trabajando en una nueva norma para poder aprobarla "lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas".