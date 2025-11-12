Escuelas Católicas y Puy du Fou España renuevan su alianza para promover las visitas escolares al parque temático

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas y Puy du Fou España, ubicado en Toledo, han renovado su alianza educativa con el objetivo de promover las visitas escolares al parque temático.

Desde su inauguración hace cuatro años, más de 400.000 escolares han recorrido los caminos de Puy du Fou España, 120.000 de ellos solo en el último curso, según han informado los firmantes del acuerdo en un comunicado.

"Esta colaboración refuerza la convicción de que la educación debe ir más allá del aula. La emoción, la creatividad y la vivencia directa son herramientas para despertar el gusto por aprender. Puy du Fou ofrece una experiencia única, en la que la historia cobra vida y se convierte en una oportunidad de educar en valores y en el sentido crítico", ha destacado el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta.

Por su parte, el director de comunicación, marketing y comercial de Puy du Fou España, Álvaro Moreno, ha subrayado que en Puy du Fou creen que "la emoción es la mejor maestra". "Aquí los estudiantes viven aquello que luego estudian, comprendiendo de verdad quiénes fuimos para entender quiénes somos", ha subrayado.

Según han precisado, el parque se ha consolidado como uno de los "destinos preferidos" por los docentes para completar el curso académico. Su oferta escolar está pensada para todas las etapas educativas: Educación Primaria, ESO y Bachillerato.

En concreto, han destacado que "a través de grandes espectáculos, escenarios de época y talleres de oficios históricos, los alumnos aprenden de manera vivencial sobre los grandes personajes y episodios que dieron forma a la historia".

Además, han puesto de relieve que, durante su visita, los estudiantes "recorren más de 30 hectáreas de entornos naturales, conviven con diversas especies animales y descubren el valor de la conservación y el respeto al medio ambiente".

En el marco del acuerdo, los centros adheridos a Escuelas Católicas podrán disfrutar de condiciones especiales para la visita escolar a Puy du Fou España, así como de propuestas específicas dirigidas al profesorado y al personal de los centros.