Estudiantes se manifiestan en Madrid a favor de Palestina: "¡No es una guerra, es un genocidio!"

Estudiantes se manifiestan este jueves 2 de octubre en Madrid en favor del pueblo palestino - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria se manifiestan desde las 12.00 horas de este jueves 2 de octubre en Madrid a favor del pueblo palestino, a iniciativa del Sindicato de Estudiantes que ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema: ¡Paremos el genocidio, huelga general!.

La marcha, una de las organizadas en distintas ciudades de toda España, ha comenzado pasadas las 12:00 en la calle Atocha, cerca de la estación de metro Estación del Arte con gritos de "¡No es una guerra, es un genocidio!" y "¡Desde el río, hasta el mar, Palestina vencerá!".

Los participantes, enarbolando banderas de Palestina y carteles con la palabra 'Paz' y el lema 'El sionismo no pasará', han criticado también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con consignas como '¡Ayuso, sionista, estás en nuestra lista!' o '¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda!'.