Estudiantes de SEK presentan soluciones de impacto positivo ante el "complejo" contexto global

Estudiantes presentan en el congreso 'Empowering Young Voices' soluciones ante el "complejo" contexto global. - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Institución Educativa SEK ha celebrado la cuarta edición del congreso 'Empowering Young Voices', donde 40 estudiantes de los Colegios Internacionales SEK en España y Dublín se han reunido en SEK-Catalunya para presentar soluciones que generen un impacto positivo en la sociedad ante un contexto global marcado por desafíos sociales, medioambientales y económicos complejos.

Como ha detallado el grupo en un comunicado, esta iniciativa busca situar a los alumnos en el centro del aprendizaje y fomentar su capacidad para reflexionar, comunicar y generar impacto positivo en su entorno.

Durante la primera jornada, el fundador y director general del grupo Maxchief Europe, presidente de la Unió Empresarial Intersectorial y fundador de iniciativas vinculadas al desarrollo del talento joven, Pep García, ha impartido una charla motivacional en la que ha abordado la importancia de la creatividad, la actitud emprendedora y la capacidad de los estudiantes para generar impacto real en su entorno.

En la tercera jornada del evento el ponente invitado de referencia en el ámbito de la sostenibilidad y el cambio climático, Robert Savé, ha pronunciado una conferencia en la que ha ofrecido una "visión inspiradora" sobre los retos actuales y el papel de las nuevas generaciones en la construcción de un futuro más sostenible, centrado especialmente en el agua.

Uno de los ejes principales del congreso ha sido la presentación de proyectos por parte de los estudiantes, en los que abordaron cuestiones relevantes desde una perspectiva global, alineada con los valores del Bachillerato Internacional (IB).

De este modo, los alumnos han puesto en práctica habilidades como la comunicación, la argumentación y el trabajo en equipo para reflexionar sobre los futuros posibles del planeta, fomentar el compromiso social y medioambiental y promover su participación en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, han recorrido diferentes itinerarios de aprendizaje en La Garriga y en la Barcelona histórica y modernista.

Asimismo, el congreso 'Empowering Young Voices' ha coincidido con la celebración del 'Festival of Hope', una iniciativa de la Organización del Bachillerato Internacional (IB) diseñada y liderada por los alumnos.