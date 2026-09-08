Feijóo dice que el suspenso de España en PISA "es absoluto" y apuesta por "volver a reformar el sistema educativo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, - Álex Zea - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el suspenso de España en el Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE "es absoluto" y ha apostado por "volver a reformar el sistema educativo".

"Me preocupa especialmente porque hemos bajado en Ciencias, hemos bajado en Matemáticas, hemos bajado en comprensión lectora. Es un fallo sistémico", ha señalado este martes Feijóo en una entrevista en Antena 3.

Ante estos resultados, el líder popular ha apostado por "volver a reformar el sistema educativo, pero no con reformas ideológicas, sino con reformas basadas en lectura".

"Necesitamos evaluar a los chavales. Evaluar no es castigar, evaluar es saber el grado de conocimiento y el grado de aprendizaje de un niño o de una niña", ha manifestado.

Asimismo, el presidente del PP ha incidido en la necesidad de "diferenciar entre aprobar y suspender; de llenar de formación las aulas y no de ideología; de recuperar la autoridad del profesor; y de cambiar el sistema educativo". "El sistema educativo actual nos ha llevado a ese suspenso histórico y que España esté por debajo de la media de los países de la OCDE", ha puntualizado.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.