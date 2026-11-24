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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha advertido de que la reducción de ratios "sin financiación" aprobada este martes en el Consejo de Ministros "pone en riesgo" en el Primer Ciclo de Infantil (0-3 años) 60.000 empleos y la viabilidad de 4.000 centros privados, mientras que Comisiones Obreras ha aplaudido esta medida.

Para FSIE, la reducción de ratios y la mejora de la calidad educativa "deberían ser una buena noticia para el conjunto de la comunidad educativa". Sin embargo, ha avisado de que "la ausencia de medidas que garanticen la viabilidad económica de los centros afectados, de una financiación suficiente en aquellos que reciben fondos públicos y de garantías para el mantenimiento del empleo puede convertir una medida positiva para el conjunto del sistema educativo en una amenaza para la estabilidad laboral de miles de profesionales del sector".

"Resulta contradictorio que unas medidas destinadas a mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales de los profesionales puedan acabar poniendo en peligro sus propios puestos de trabajo", ha explicado el secretario general de FSIE, Enrique Ríos.

FSIE ha criticado igualmente el impacto de las nuevas exigencias establecidas para los centros privados de Formación Profesional que, "sin una adecuada evaluación de sus consecuencias económicas, laborales y educativas, pueden comprometer la continuidad de los centros, la estabilidad del empleo y la oferta formativa".

Por el contrario, CC.OO. Enseñanza ha celebrado la aprobación de tres reales decretos educativos en el Consejo de Ministros, que, a su juicio, tendrán "gran impacto" en la comunidad educativa: el de requisitos mínimos de los centros, el que pone límites a la privatización en el sector de la FP y el que permite crear las especialidades docentes de aragonés y asturiano.

El sindicato ha destacado que su importancia radica, además, en que su aprobación y su inmediata publicación en el BOE "confirma que se ha situado en el centro del debate social la realidad a la que se enfrentan los profesionales del sistema educativo".

"Aplaudimos estas medidas que, aunque llevamos años reclamando y llegan tarde en la legislatura, permitirán mejorar las condiciones del profesorado y de toda la comunidad educativa", ha subrayado CC.OO.

El real decreto de requisitos mínimos incorpora, entre otras medidas, la reducción progresiva de las ratios en Educación Infantil (4-6-8 estudiantes por educadora en el primer ciclo de esta etapa, y 20 por unidad en el segundo ciclo), en Bachillerato (30 estudiantes por unidad) y también en Formación Profesional Básica, con 15 estudiantes por unidad.