FSIE critica la "falta de transparencia" del Ministerio de Educación con su propuesta de reducir ratios en Infantil

Archivo - Pasillo con dibujos y mochilas colgadas del Centro de Educación Infantil - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha criticado la "falta de transparencia" del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con su propuesta para reducir las ratios en las aulas del primer ciclo de Educación Infantil.

Aunque considera positivo cualquier avance dirigido a mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales de las profesionales del 0-3 años, el sindicato advierte de que la ausencia de un documento oficial conocido por todo el sector "evidencia una preocupante falta de transparencia".

"No resulta razonable anunciar públicamente una reforma de esta trascendencia antes de abrir un verdadero proceso de diálogo con todas las organizaciones sindicales representativas y con las organizaciones empresariales afectadas", señala.

Para el sindicato, las reformas de esta importancia "no pueden construirse sobre anuncios, filtraciones o acuerdos parciales". "Los profesionales y las escuelas infantiles tienen derecho a conocer el contenido íntegro de la propuesta antes de que se presente como un éxito sindical o como una decisión prácticamente cerrada", apunta.

Por ello, recalca que es "profundamente preocupante" que una propuesta que modifica de forma "tan importante" la organización del primer ciclo de Educación Infantil "haya sido presentada sin un verdadero proceso de diálogo con todos los agentes representativos".

"No se ha contado con todas las organizaciones sindicales del sector ni se ha abierto un proceso de trabajo serio con las organizaciones empresariales que deberán hacer posible su aplicación", asegura FSIE.