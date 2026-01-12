Las Fuerzas Armadas, reconocidas en los Premios CEU Ángel Herrera por su "entrega absoluta" en situaciones de emergencia

Archivo - Agentes de la UME - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Premios CEU Ángel Herrera han reconocido en la categoría Ética y Valores a las Fuerzas Armadas "por su abnegación, su ejemplo permanente de servicio a los demás y su entrega absoluta en los momentos más difíciles, como se comprueba en todas las situaciones de emergencia"

Los galardones, organizados por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, destacan que, en estas situaciones, las Fuerzas Armadas "siempre hacen gala de su magnífica preparación profesional y de una conducta personal e institucional coherente con las virtudes y valores que definen desde siempre a los soldados de España", según ha informado la institución.

Estos premios vuelven a reconocer en sus distintas categorías el compromiso y el esfuerzo de personas e instituciones por la mejora de la sociedad y la promoción del bien común a través de la educación o de la acción social. En su XXIX edición, estos galardones se entregarán el próximo 19 de enero en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

En cuanto a la implicación de instituciones y empresas en el ámbito educativo, son dos las entidades que han merecido el reconocimiento del CEU. Por un lado, ha sido premiada por su colaboración con el sector educativo la Fundación Rafael del Pino. El jurado ha subrayado el impacto de sus programas educativos y de apoyo al desarrollo profesional, que han contribuido de manera significativa a fortalecer la preparación de jóvenes y profesionales en áreas estratégicas para el futuro de la sociedad.

Por otra parte, se ha reconocido a HP en la categoría Innovación educativa en el sector tecnológico por el impulso a la digitalización de las aulas, el fomento de competencias STEM entre los alumnos y su labor en reducir la brecha digital en entornos vulnerables.

El premio periodístico en esta edición de los Premios CEU Ángel Herrera ha recaído en la entrevista titulada "Defensa de la memoria frente a la educación por competencias" realizada al filósofo y pedagogo Gregorio Luri en el programa Espacio Abierto de Castilla y León Televisión, dirigido y presentado por la periodista Marisa Vázquez.

Puy du Fou ha sido la entidad premiada en la categoría Difusión de la cultura católica por su fuerte conexión con la historia. En sus espectáculos ofrece experiencias, aptos para todos los públicos y orientados a las familias, en los que pone de manifiesto la riqueza de la historia española y difunde la importancia de la religión y la cultura católicas en la construcción de España y de la civilización occidental.

Los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime han sido los premiados en la categoría Valores e Influencia en Redes Sociales. Se ha destacado de ambos por su testimonio público de fe, familia y esperanza, y por haber convertido sus plataformas digitales en un espacio de inspiración y autenticidad. El jurado ha destacado su capacidad para humanizar las redes sociales y mostrar que la influencia digital puede orientarse al bien común.

En la categoría de Alumni se han concedido el Premio a la Trayectoria de Excelencia a Juan López-Belmonte, presidente de Rovi, y el Premio Proyección y Compromiso a Marta Puyol, directora de Divulgación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, dos figuras profesionalmente muy relevantes en el ámbito científico español.

Para finalizar, la categoría Solidaridad, cooperación al desarrollo y emprendimiento social se entregará a la Asociación Mamás en Acción por su labor en la acogida y acompañamiento en el ámbito sanitario de menores en situaciones de grave vulnerabilidad y dependencia.