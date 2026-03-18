El gasto total en educación de administraciones y universidades públicas aumentó un 4,8% en 2024, hasta 71.348 millones

Archivo - Un estudiante repasa apuntes - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gasto público en Educación en el año 2024 para el conjunto de las administraciones y universidades públicas fue de 71.348,8 millones de euros, lo que supone un 4,8% más en relación con el año 2023, cuando fue de 68.065 millones, según los datos provisionales de la Estadística del Gasto Público en Educación publicada este miércoles por el INE.

En lo que se refiere a la distribución del gasto entre las distintas actividades educativas, la educación Infantil y Primaria, incluida la educación Especial, supuso el 33,5% del total, mientras la educación Secundaria y Formación Profesional, el 30,4%. Por su parte, la educación Universitaria supuso el 18,8%.

En el reparto por capítulos presupuestarios, el de personal representa el 59,5% del total con 42.460 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% respecto a 2023.

El gasto en becas y ayudas al estudio ascendió a 3.304,5 millones de euros (el 4,8% del total del gasto), un incremento respecto al año anterior del 0,9%, cuando el gasto ascendió a 3.270,5 millones de euros.

Además, el gasto destinado a la Formación Profesional acreditable dirigida a personas trabajadoras aumentó en un 3,7% con respecto al año 2023.

La mayor parte del gasto en Educación, el 88,8%, correspondió a las administraciones educativas, es decir, al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y al de Ciencia, Innovación y Universidades, así como a las consejerías y departamentos de Educación y/o universidades de las comunidades autónomas. El aumento del gasto de estas administraciones en su conjunto es del 5,4%.