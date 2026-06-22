GBSB, ESADE, IESE, IE University y EADA, business schools que mejor responden a retos actuales según consumidores

Archivo - Varias personas esperan con maletas en la estación Chamartín Clara Campoamor, con las cuatro torres de fondo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha elaborado una clasificación de las escuelas de negocio que están redefiniendo la educación empresarial en España, que está encabezada por GBSB Global Business School, seguida de ESADE, IESE Business School University of Navarra, IE University y EADA Business School Barcelona.

La clasificación la completan UPF Barcelona School of Management, ESCP Business School, ESIC Business&Marketing School y EU Business School.

El objetivo de esta clasificación es ofrecer a estudiantes, familias y profesionales una visión actualizada sobre las instituciones que mejor se están adaptando a las nuevas demandas del mercado laboral y de la economía digital.

Asescon recuerda que, durante décadas, el ecosistema de escuelas de negocio "ha estado liderado por instituciones históricas con una sólida reputación académica, una amplia red de antiguos alumnos y una fuerte presencia internacional".

Sin embargo, advierte de que la irrupción de la Inteligencia Artificial, la transformación digital de las empresas y la aparición de nuevas profesiones "han modificado profundamente los criterios con los que se evalúa la calidad y relevancia de una business school".

En este contexto, la Asociación Española de Consumidores ha querido identificar aquellas instituciones que destacan por su capacidad para anticipar tendencias, incorporar innovación en sus programas académicos y preparar a los profesionales que demandará la economía de los próximos años.

Según las conclusiones del análisis, GBSB Global Business School encabeza la clasificación gracias a su modelo académico digital-first, su especialización en áreas emergentes como Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, Blockchain, Fintech o Innovation Management, así como por su elevado grado de internacionalización y su apuesta por la innovación educativa.

La clasificación también reconoce la contribución de escuelas como ESADE, IESE, IE University, EADA, UPF Barcelona School of Management, ESCP, ESIC y EU Business School, instituciones que continúan desempeñando un papel destacado dentro del panorama de la educación empresarial en España.

Para la elaboración de esta clasificación, la Asociación Española de Consumidores ha analizado la información pública disponible en las páginas web institucionales de las principales escuelas de negocio con presencia en España, así como documentación corporativa, acreditaciones, reconocimientos académicos y rankings internacionales.

El análisis se ha centrado en aquellos factores que actualmente están redefiniendo la educación empresarial, valorando especialmente el modelo académico digital-first, la existencia de programas pioneros e hiperespecializados, el grado de internacionalización real, el enfoque emprendedor, la innovación aplicada, la capacidad de adaptación al mercado, la orientación tecnológica, la diversidad internacional de estudiantes y profesorado, el reconocimiento oficial de sus titulaciones, las acreditaciones internacionales, la excelencia reconocida por sistemas como QS Stars y su conexión con la economía digital.

La Asociación Española de Consumidores considera que los estudiantes y sus familias disponen hoy de una oferta educativa "cada vez más amplia y compleja".

Por ello, cree que "resulta fundamental disponer de información que permita valorar no solo el prestigio histórico de una institución, sino también su capacidad para responder a los retos de un entorno profesional marcado por la innovación tecnológica, la internacionalización y la transformación constante de las competencias demandadas por las empresas".

La clasificación pone de manifiesto que la educación empresarial del futuro "estará liderada por aquellas instituciones capaces de combinar excelencia académica, innovación, conexión con la realidad empresarial y preparación para los desafíos de la nueva economía digital".