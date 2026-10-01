Girona, Vic-Central y La Rioja, universidades más destacadas por su compromiso social y medioambiental, según CYD

Ranking CYD - FUNDACIÓN CYD

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las universidades más destacadas por su compromiso social y medioambiental son Girona, Vic-Central de Catalunya, La Rioja, León, Católica de Valencia San Vicente Mártir, Valladolid, Alfonso X El Sabio, Burgos, Rey Juan Carlos, Pontificia Comillas y CUNEF.

Así lo reflejan los resultados del Ranking CYD Universidades Sostenibles 2026, dedicado íntegramente a las dimensiones social y medioambiental de las universidades españolas, y que evalúa su trabajo en igualdad, inclusión, protección de la salud y bienestar, acción social, y gestión medioambiental.

En la segunda edición de este ranking, la Fundación CYD ha analizado el trabajo de 84 universidades, cuyos datos permiten conocer cómo el sistema universitario contribuye a mejorar su entorno social y medioambiental. El Ranking CYD Universidades Sostenibles analiza 18 indicadores: 9 vinculados al compromiso social y 9 al medioambiental.

En la dimensión social, el Ranking CYD Universidades Sostenibles analiza la presencia de mujeres en la universidad. En posiciones de liderazgo, se observa que la presencia de la mujer alcanza el 44,58%, (promedio de rectoras, vicerrectoras, vicedecanas, decanas, directoras y subdirectoras de centro y directores de institutos universitarios en las universidades analizadas).

El PDI de las universidades también se acerca a la paridad con un 46,26% de presencia femenina, mientras que en las cátedras se observa un promedio menor (29,05%).

Los datos indican que el 1,53% de las personas que estudian en la universidad española tiene algún grado de discapacidad, un porcentaje superior en las universidades a distancia (2,3%) para atender sus necesidades especiales las universidades destinadas cerca de un 0,03% de su presupuesto. Por su parte, las universidades presenciales destinan un 0,13% de su inversión a la promoción de la salud de toda su comunidad.

La acción social, que comprende ayudas, programas y actividades para favorecer el bienestar, la inclusión y la participación de la comunidad universitaria, es el área que registra una mayor inversión (0,37% en el promedio de universidades presenciales).

Las universidades tienen un mayor compromiso en la promoción de la salud (realizan de promedio 1,2 actividades por cada 1.000 estudiantes) que actividades para sensibilizar frente al acoso sexual y la violencia de género (0,4 actividades por cada 1.000 estudiantes).

Si se analizan los 9 indicadores que componen la dimensión de compromiso social, las universidades más destacadas son: València-Estudi General, La Rioja, Autónoma de Madrid, León, Alfonso X el Sabio y Málaga, Católica de Valencia S. Vicente Mártir, Girona, Burgos, Jaén y Jaume I de Castellón y UNIE.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: MÁS FORMACIÓN QUE INVESTIGACIÓN

La sostenibilidad tiene una presencia relevante más allá de la gestión de los campus. En la mitad de las universidades analizadas, al menos el 21% de las titulaciones y el 16% de los grupos de investigación están vinculados a la sostenibilidad ambiental.

Además, su presencia es mayor en la formación que en la investigación más especializada: de medios, el 22% de las titulaciones están vinculadas a la sostenibilidad ambiental, frente al 18,24% de los grupos de investigación y al 6% de las tesis doctorales.

Las universidades privadas presentan una ligera mayor presencia en titulaciones, las públicas doblan la media de tesis respecto a las privadas y, por lo que se refiere a los grupos de investigación, hay leves diferencias, con una mayor representación de las públicas.

En promedio, el 34% de la energía consumida por las universidades procede de fuentes renovables y su uso varía considerablemente entre universidades. En la mitad de las universidades analizadas, las renovables representan al menos el 18% de la energía consumida, mientras que una de cada cuatro supera el 74%.

La inversión en políticas sostenibles con el entorno natural es casi 10 puntos porcentuales mayor en universidades privadas que en públicas (0,42% frente a 0,32% en las públicas) y las universidades públicas tienen las cifras más eficientes en la gestión de los residuos.

Si se analizan los 9 indicadores que componen el ámbito de compromiso ambiental, las universidades más destacadas son: Girona; Vic-Central de Cataluña; Alicante; Loyola; Valladolid y Vigo; Cádiz; Mondragon y Rey Juan Carlos; Córdoba; La Coruña y Santiago de Compostela; y Pontificia Comillas.