El Global Education Forum de la UCJC plantea el desafío sobre qué decisiones de la educación no hay que delegar a la IA

El Global Education Forum de la UCJC - UCJC

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha acogido en su Campus de Castellana una nueva edición del Global Education Forum (GEF), impulsado por SEK Education Group y la UCJC desde el año 2010.

Bajo el lema 'Gobernando la inteligencia: el juicio humano y el futuro del conocimiento', el encuentro ha reunido a representantes de la educación, la investigación y la tecnología para debatir qué decisiones deben seguir bajo el criterio y la responsabilidad de las personas cuando los sistemas de inteligencia artificial asumen cada vez más funciones.

A través de cinco paneles y tres intervenciones principales, en el foro se ha planteado qué puede hacer la IA y también quién debería gobernarla, cómo proteger la autonomía intelectual y qué obligaciones adquieren las instituciones al utilizarla para enseñar, evaluar o certificar aprendizajes.

La presidenta de SEK Education Group (institución a la que pertenece la UCJC), Nieves Segovia, ha abierto la jornada situando el debate en el papel de las instituciones educativas. "Hoy la inteligencia puede suministrarse. Tenemos 'máquinas inteligentes'. Pero la sabiduría, fundamento del discernimiento humano, sigue siendo algo que debemos cultivar", ha dicho.

Nieves ha destacado, además, la necesidad de mantener nuestro pensamiento crítico en una era gobernada por la inteligencia artificial. "Humanizar es educar a personas capaces de pensar por sí mismas, juzgar con sabiduría, cuidar de los demás y asumir la responsabilidad del mundo que heredan. Personas que son, en definitiva, pensadores sabios y libres", ha añadido.

Por su parte, el director ejecutivo del Center for Humane Technology (CHT), Daniel Barcay, ha abordado las funciones que no deberían delegarse en las máquinas. "Lo que no debemos delegar son las habilidades y capacidades necesarias para comprender y afrontar la complejidad cada vez mayor del mundo", ha indicado.

En el debate sobre quién debe gobernar la IA han participado Lúcia Dellagnelo, directora adjunta de la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE; Asyia Kazmi, CEO de World Innovation Summit for Education (WISE); Amit Patel, Managing Director de Owl Ventures; Javier Scher, vicepresidente de Tecnología y responsable de Educación en Globant; y María José Ogando, directora general de Fab AI, con especial atención a la legitimidad de las decisiones y a la supervisión de los sistemas.

"Para nosotros, el debate sobre la IA en la educación se ha centrado en lo que puede hacer la inteligencia artificial y cómo los sistemas educativos pueden aprovechar sus beneficios. La IA no introduce simplemente nuevas herramientas en las clases, sino que redistribuye potencialmente la autoridad en la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y puede, incluso, redefinir el objetivo y el resultado que esperamos de la educación", ha afirmado Dallagnelo.

PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

El programa ha examinado cómo cambian el razonamiento y la capacidad de formar un juicio propio cuando las respuestas automatizadas están siempre disponibles. En estas conversaciones han participado especialistas como Ann Kristin Glenster, investigadora de la Universidad de Cambridge; Cristine Legare, profesora de Psicología de la University of Texas; y Linda Liukas, fundadora de Rails Girls, junto con los investigadores de la UCJC Juan Ramos-Cejudo y Natalia Lara Nieto-Márquez, investigadores de la Universidad Camilo José Cela, que han aportado la perspectiva del aprendizaje y el desarrollo de las capacidades humanas.

Cristine ha explicado cómo los cambios que ha traído consigo la inteligencia artificial han desafiado la estructura establecida en los colegios y las universidades, ya que, según la profesora de la Universidad de Texas, "estas instituciones fueron creadas y definidas para resistir ante los cambios y estar fuertemente estructurados de la misma manera".

Ann Kristin Glenster, por su parte, ha asegurado que "la IA ha llevado hasta el límite a la hora de aprovechar las nuevas herramientas y las ya existentes, y eso ha hecho que la relación con la tecnología haya cambiado completamente en los últimos años".

La jornada también ha abordado la rendición de cuentas cuando la IA interviene en decisiones educativas. Los debates en torno a las obligaciones de centros, universidades y responsables públicos en materia de aprendizaje, evaluación y certificación han reunido, entre otros, a Adrian Monck, profesor de Periodismo y Senior Advisor en la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) de Abu Dabi; Guillermo Delso, director de Corporate Intelligence en SEK Education Group; Jane Mann, Chief Education Officer de Cambridge University Press & Assessment; Boris Walbaum, fundador de Forward College; Mercedes Mateo-Berganza, directora de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Alexander Schindler, presidente del Consejo Asesor Internacional de SEK Education Group.

Durante los debates, Boris ha afirmado que "no se trata de optimizar cómo se utiliza la inteligencia artificial en el diseño del aprendizaje".

UNA CONVERSACIÓN EDUCATIVA QUE CONECTA EL MUNDO

El Global Education Forum se enmarca en la Madrid Education Week, también organizado por la Universidad Camilo José Cela, que organizará durante una semana sucesivos encuentros relacionados con el ámbito educativo y que reunirá a más de 1.000 expertos y docentes en su Campus de Castellana, en Madrid.

El HundrED Madrid Summit, organizado por la organización finlandesa HundrED, reunirá en la Madrid Education Week su Global Collection Awards Ceremony, un encuentro en el que se dará a conocer la Global Collection 2027, una selección de las 100 innovaciones educativas más relevantes por su impacto y potencial de crecimiento en todo el mundo.

Por su parte, el XII Simposio Felipe Segovia, impulsado por la Fundación Felipe Segovia, previsto para el 16 de noviembre, reunirá a más de mil profesionales de SEK International Schools y la Universidad Camilo José Cela para compartir experiencias reales de innovación educativa. La programación conecta, además, con encuentros entre comunidades vinculadas a WISE.

El encuentro, que cuenta con el patrocinio de HundrED, World Innovation Summit for Education (WISE), Globant, Globant GUT y la colaboración de MADRID FORO EMPRESARIAL y Rosa&Co. está concebido como un espacio de conversación y reflexión entre responsables de instituciones educativas, gobiernos, universidades, empresas tecnológicas y organizaciones internacionales.

La jornada ha concluido con la intervención de Gonzalo Martín-Villa, CEO de SEK Education Group, que ha recogido los principales desafíos planteados: decidir con qué finalidad incorporar la IA, establecer límites claros y mantener la responsabilidad humana sobre las decisiones que afectan al alumnado.

Martín-Villa ha lanzado una advertencia sobre la responsabilidad de todas las instituciones educativas. "No podemos pedir a nuestros alumnos que piensen por sí mismos si nuestras instituciones dejan de hacerlo", ha dicho.

Con esta edición, el Global Education Forum refuerza la vocación de SEK Education Group y de la UCJC de convocar una conversación educativa internacional que no se limite a anticipar cambios tecnológicos, sino que contribuya a orientar las decisiones sobre el futuro del conocimiento y del aprendizaje.