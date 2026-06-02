El Gobierno aprueba vincular las artes plásticas y el diseño con el Catálogo de Estándares de Competencias Profesionales

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, un nuevo real decreto que establece la ordenación de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño e instaura por primera vez la vinculación de estos ciclos formativos con el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales (INCUAL).

Esta medida permitirá, por una parte, adaptar estos estudios a las necesidades reales del sector productivo y, por otra, que los profesionales del sector puedan ver reconocida su experiencia laboral, al igual que se ha logrado en otros sectores productivos de España.

Otra novedad de este real decreto es que permitirá que estas enseñanzas se puedan impartir en modalidad dual, combinando el aprendizaje en los centros educativos con la formación en empresas, estudios, talleres y otras entidades del ámbito artístico y del diseño, reforzando así la conexión con el entorno profesional real.

El Ministerio ha destacado que la modalidad dual "puede representar un paso decisivo para acercar la formación artística y creativa al tejido productivo, favoreciendo la inserción laboral de los graduados".

Asimismo, se flexibilizan las pasarelas entre distintas enseñanzas, tanto de Enseñanzas Artísticas como de Formación Profesional y Universidad, y se incorporan materias de empleabilidad y digitalización para todos los títulos, de forma que se establece una mayor conexión de las enseñanzas artísticas profesionales con las nuevas demandas de cualificación del sector.

Por otra parte, por primera vez se establece la posibilidad de cursar las enseñanzas en modalidades semipresenciales y a distancia, el reconocimiento mutuo de créditos ECTS entre ciclos de grado superior y titulaciones superiores (universitarias o no universitarias), y la posibilidad de que las administraciones educativas puedan ofertar dobles titulaciones, de manera que el alumnado pueda obtener dos ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño simultáneamente, "lo que ampliará notablemente sus perspectivas profesionales y académicas".

En los próximos meses, el Gobierno aprobará cuatro nuevos títulos: técnico superior en ilustración; en grabado y técnicas de estampación; y en encuadernación artística, así como el título de técnico en alfarería.

Este será el primer paso hasta la actualización y modernización completa de los más de 80 títulos que componen la oferta de enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño en España.

Este real decreto forma parte del desarrollo de la Ley de Enseñanzas Artísticas que, aprobada en junio de 2024 en el Congreso de los Diputados, se convirtió en la ley educativa con mayor consenso de la democracia. El Gobierno cumple así con el calendario de implantación de la ley previsto.