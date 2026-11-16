Gobierno y CC.AA. aprueban el reparto de más de 7,7 millones de euros para atención de alumnado autista

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado el reparto de más de 7,7 millones de euros para el Programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva y Mejora de la Atención Temprana del Alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo.

Este lunes se ha celebrado el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación en la que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han aprobado el Programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva y Mejora de la Atención Temprana para el Alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo.

También se han aprobado los criterios que sirven para la distribución territorial del crédito y el reparto resultante a las autonomías en el año 2026 por importe de 7.757.183 euros.

Ambos ministerios realizarán el seguimiento y control de los créditos. Los fondos presupuestarios dependen del de Derechos Sociales, según ha informado el Ministerio de Educación.

La finalidad del programa es "consolidar centros educativos seguros, accesibles y predecibles que favorezcan la participación, el bienestar emocional, el progreso escolar y la continuidad educativa del alumnado con trastorno del espectro del autismo".

Esto se concreta en los siguientes objetivos: mejorar la detección y atención temprana mediante la provisión de los recursos especializados y accesibles necesarios y dotar de una formación específica al profesorado y a todos los profesionales en los centros.

Otra de las metas es desarrollar entornos educativos accesibles que proporcionen seguridad para la participación del alumnado: saber dónde estar, qué hacer y a quién acudir durante toda la jornada escolar, evitando espacios segregadores.

Mejorar el acompañamiento en la transición entre etapas, así como en los cambios de centro educativo, garantizando la continuidad de los apoyos y la coordinación entre profesionales es otro de los propósitos, además de trabajar en el acceso, la permanencia y el éxito educativo del alumnado con trastorno del espectro del autismo en las etapas de Bachillerato y Formación Profesional, con los apoyos necesarios, garantizando orientación académico-profesional, adaptación de contextos formativos y preparación para su inserción sociolaboral.

Las actuaciones se desarrollarán en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional que integren la atención al alumnado con trastorno del espectro del autismo en sus proyectos educativos, promuevan metodologías y apoyos inclusivos, garanticen la coordinación de los profesionales, impulsen la formación específica de al menos el 50% del claustro y establezcan canales efectivos de comunicación y participación familiar.