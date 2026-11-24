La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha enviado a la Comunidad de Madrid un requerimiento para que revoque las instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios que establecen medidas de neutralidad al profesorado durante la huelga docente.

El Departamento que dirige Milagros Tolón ha presentado el requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, en relación con las instrucciones de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa sobre el deber de neutralidad institucional y docente ante los alumnos de enseñanza no universitaria.

El requerimiento avisa de que las Instrucciones de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, de 19 de noviembre de 2026, sobre el deber de neutralidad institucional y docente ante los alumnos de enseñanza no universitaria, "presentan objeciones sustanciales en cuanto a su adecuación al marco normativo básico estatal en materia de educación, así como en cuanto a su compatibilidad con los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente".

Asimismo, el documento señala que "exceden del ámbito propio de las instrucciones y órdenes de servicio previsto en el artículo 6.1 de la Ley 40/2015". Además, añade que "su contenido plantea objeciones desde la perspectiva de la reserva de ley y de la obligación de negociación con las organizaciones sindicales".

De este modo, el Gobierno requiere a la Comunidad de Madrid para que, en el plazo máximo de un mes desde la recepción del presente requerimiento, "deje sin efecto y retire las citadas instrucciones, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones vigentes y del ejercicio de las competencias que corresponden a esa Administración educativa para garantizar la neutralidad de los centros públicos y el respeto a los derechos de la comunidad educativa".

También le requiere para que "se abstenga de incorporar contenidos equivalentes en las instrucciones de comienzo de curso o en otras instrucciones que se dicten en cursos sucesivos".

El pasado jueves, la Comunidad de Madrid dictó dos instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios para garantizar la neutralidad institucional y docente durante las huelgas.

Las instrucciones, firmadas por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, establecen que "el centro docente público es de todos y debe ser neutral" y subrayan que "su función es educar, no adoctrinar".

En concreto, la Consejería prohíbe al profesorado "transmitir a los alumnos sus opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que las compartan", así como utilizar clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para ganar su apoyo a alguna de las partes de un conflicto.

Tampoco se podrá animar a los estudiantes a participar en huelgas, manifestaciones o recogidas de firmas, ni realizar comentarios o señalamientos ante alumnos o familias sobre compañeros que secunden los paros o decidan trabajar.