El Gobierno quiere aprobar una línea de ayudas a proyectos para mejorar la climatización en universidades

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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno plantea una línea de ayudas a proyectos de eficiencia energética y climatización en universidades y centros de investigación.

Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a audiencia pública el proyecto de orden por el que se fijan las bases reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos singulares innovadores de eficiencia energética y climatización en universidades y centros de investigación públicos, así como el proyecto de resolución para la publicación de la primera convocatoria de estas ayudas, ambos disponibles aquí.

El programa 'INNOVAE UNIVERSIDAD' destinará 65 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a iniciativas singulares que incorporen soluciones tecnológicas pioneras, capaces de generar importantes ahorros de energía final en el consumo energético de campus de universidades y centros de investigación. De esta forma, además de la reducción en los consumos energéticos, se pretende fomentar también la innovación científico-técnica, mediante un enfoque integral y la aplicación simultánea de distintas tecnologías de eficiencia energética en condiciones reales.

La línea está orientada a impulsar actuaciones demostradoras, soluciones tecnológicas avanzadas y nuevos modelos de gestión energética en el entorno académico y científico.

Podrán concurrir a este programa de incentivos las entidades públicas catalogadas como agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), incluidas, expresamente, las universidades y los organismos y centros de investigación con personalidad jurídica propia, así como las empresas de servicios energéticos.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) otorgará las ayudas en régimen de concurrencia competitiva, como una subvención a fondo perdido a los proyectos que resulten mejor valorados.

Se financiarán, entre otras, actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios e instalaciones, de alumbrado exterior y también iniciativas que reduzcan las necesidades energéticas en infraestructuras clave como laboratorios y áreas de investigación, o el uso de tecnologías inteligentes para una gestión dinámica y adaptada del suministro y consumo de energía.

Además del carácter innovador, se exigirá ambición a los proyectos beneficiarios que planteen rehabilitaciones energéticas en profundidad de edificios existentes, actuando sobre las envolventes y/o sobre las instalaciones térmicas Se deberán acreditar ahorros mínimos del 60% en el consumo de energía primaria y del 20% en energía final, y el consumo total anual de los edificios rehabilitados se cubrirá sólo con energías renovables instaladas in situ o en las proximidades.

En la ponderación se valorarán además criterios socioeconómicos en proyectos ubicados total o parcialmente en zonas de retos demográfico y transición justa.

El coste elegible mínimo por proyecto será de un millón de euros y la ayuda máxima podrá alcanzar los tres millones de euros. El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda será de 24 meses a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable en la sede electrónica del IDAE.