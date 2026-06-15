IE Business School, Esade, Carlos III, Eada y UPF-BSM, entre los mejores másters de finanzas según Financial Times

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ranking Másters en Finanzas 2026 de Financial Times ha situado a IE Business School (puesto 10), Esade (12), la Universidad Carlos III de Madrid (31), Eada de Barcelona (36) y la UPF-BSM (70), entre las 70 mejores del mundo.

La clasificación de este año está liderada por la escuela de negocios ESCP de Francia, seguida de Skema (Francia), Tsinghua University School of Economics and Management (China), Essec (Francia) y Edhec (Francia).

El top diez de mejores másters en finanzas en 2026 lo completan Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU (China), HEC París (Francia), Nova School of Business and Economics (Portugal), London Business School (Reino Unido) e IE Business School (España).

La clasificación del Financial Times de 70 programas de máster en finanzas para recién graduados se basa en datos proporcionados por las escuelas y sus exalumnos tres años después de finalizar sus estudios.

Los criterios de evaluación incluyen salario, progresión profesional, movilidad internacional, servicios de orientación profesional, diversidad y enseñanza relacionada con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

"Nos llena de orgullo estar reconocidos por Financial Times en el top 10 mundial con nuestro Master in Finance. Este programa cuenta con un claustro de profesores de máximo nivel, con sólida trayectoria en finanzas corporativas y mercados globales, e incorpora contenidos en la intersección entre mercados financieros, tecnología e inteligencia artificial", señala el vicedecano de Finanzas de IE Business School en IE University, Javier Tordable.

Tordable ha destacado que trabajan "con el objetivo de impulsar un impacto positivo y acelerar la carrera profesional" de sus graduados "en un entorno global competitivo, profundamente transformado por la tecnología, la sostenibilidad y la geopolítica".

El Master in Finance de IE Business School forma líderes que impulsan los retos de un sector financiero que evoluciona con la inteligencia artificial, la disrupción tecnológica, la sostenibilidad y la complejidad del mercado global.

El programa combina formación en gestión financiera y en áreas especializadas en fintech, machine learning, IA generativa, ESG e inversión de impacto. El Master in Finance desarrolla asimismo el pensamiento crítico de los alumnos, el liderazgo responsable y la toma de decisiones basada en datos.

Los alumnos del Master in Finance se forman en tracks especializados en Investment Banking & Private Equity, Global Markets & Asset Management y Real Estate & Alternative Investments. El plan académico incluye además experiencias inmersivas en el Bloomberg Trading Room, donde los alumnos trabajan con datos de mercado en tiempo real y herramientas de simulación.

Por su parte, la decana de Esade Business School, Lisa Hehenberger, ha celebrado que su MSc in Finance se mantenga, un año más en el top 15 mundial, concretamente en el puesto 12 del mundo y el 10 en Europa.

"Esta posición consolida a Esade entre las escuelas internacionales de referencia en formación financiera de posgrado y confirma la solidez de nuestro programa. Éste ha sido diseñado para impulsar carreras profesionales globales mediante una experiencia altamente especializada que integra itinerarios en banca de inversión, contabilidad financiera, banca y gestión de activos, alianzas estratégicas con CFA Institute y Bloomberg, y un Finance Lab conectado con las herramientas, metodologías y necesidades reales del sector financiero", ha celebrado.

Además, el director general de la UPF-BSM, José M. Martínez-Sierra, ha aplaudido que este reconocimiento "es un gran hito". "Nos sitúa en la conversación global junto a instituciones académicas de referencia internacional y refuerza nuestra apuesta por un modelo basado en la combinación de formación en management, investigación, generación de conocimiento e impacto", ha subrayado.