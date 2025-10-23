IE University e Imperial College London reúnen a 40 universidades para redefinir la educación en la era de la IA

Responsables de 40 universidades e instituciones educativas participan esta semana en 'Reinventing Higher Education 2025', el foro internacional impulsado por IE University y coorganizado con Imperial College London. - IE UNIVERSITY/ IMPERIAL COLLEGE LONDON

Responsables de 40 universidades e instituciones educativas participan esta semana en 'Reinventing Higher Education 2025', el foro internacional impulsado por IE University y coorganizado con Imperial College London, en el que expertos de todo el mundo se reúnen para redefinir la educación en la era de la inteligencia artificial (IA), y compartir su visión sobre el futuro de la educación.

El encuentro comenzó el miércoles en la sede de 'Financial Times' en Londres (Reino Unido) y continúa este jueves en el campus de South Kensington de Imperial College London. Este año centra su análisis en 'Higher Education 4.0: Embracing Science, AI and Lifelong Learning for a Human-Centered Future'.

Según los organizadores del evento, durante tres días, líderes académicos, responsables institucionales y expertos en innovación analizan cómo las universidades abordan los retos y oportunidades de la movilidad internacional, el potencial de la IA para enriquecer la experiencia académica, principales tendencias en 'lifelong learning' (aprendizaje a lo largo de la vida) y el papel de la ciencia en la transformación social, entre otros.

Entre los ponentes, detscan Santiago Íñiguez de Onzoño, executive president de IE University; Peter Haynes, provost and deputy president de Imperial College London; Jess Wade, física e investigadora de la Royal Society en Imperial College London; Ikhlaq Sidhu, dean de IE School of Science and Technology; Zheng Xinye, vicepresidente de Renmin University; Ahmad Hasnah, presidente de Hamad Bin Khalifa University; Deborah Prentice, vice chancellor de la University de Cambridge; y Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey.

"Los mayores avances en la ciencia y en la sociedad se producen cuando el talento y el conocimiento fluyen libremente más allá de las fronteras. Nuestra responsabilidad como educadores consiste en tender puentes entre disciplinas, entre naciones, y entre las personas y la tecnología, para que la educación siga siendo la fuerza más poderosa del progreso", ha destacado Santiago Iñiguez de Onzoño.

Para Heynes, "la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar" la manera en que se aprende, investiga y se conecta, pero su "propósito sigue siendo profundamente humano".

"La educación superior debe aprovechar el poder de esta tecnología para abrir oportunidades, despertar la curiosidad y servir a la sociedad. Trabajando juntos, más allá de fronteras y disciplinas, podemos construir un futuro en el que la innovación y la inclusión avancen de la mano", ha señalado Peter Haynes.

La próxima edición de la conferencia se celebrará en King Fahd University of Petroleum and Minerals (Saudi Arabia) del 20 al 22 de octubre de 2026.