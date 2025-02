IE University, primera universidad europea en integrar herramientas de OpenAI a escala en su ecosistema educativo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

IE University ha anunciado este martes la puesta en marcha de una iniciativa con OpenAI, empresa líder en investigación y desarrollo de aplicaciones como ChatGPT, según ha informado la institución, que destaca que es la primera universidad europea en integrar herramientas de esta compañía a escala en su ecosistema educativo.

Esta colaboración impulsa la adopción de herramientas de IA a escala en toda la institución académica con el objetivo de "mejorar la eficiencia, productividad y continuar fomentando la innovación".

Con esta iniciativa, IE University destaca que se consolida como "referente académico mundial" en AI aplicada a la educación. La apuesta estratégica de IE University por la Inteligencia Artificial, que inició en 2023, cobra ahora una nueva dimensión con la inmersión tecnológica de los alumnos, profesores y staff de la institución, que accederán a ChatGPT Edu en un entorno colaborativo para transformar el futuro de la educación.

Los alumnos de programas Master y Bachelor de IE University se formarán en 'AI for Productivity' y 'AI 101', estos dos programas han sido diseñados para formar en competencias digitales y enriquecer su formación, desarrollar el pensamiento crítico y utilizar la tecnología de manera ética y responsable. Además, los alumnos recibirán su certificación en IA y trabajarán con herramientas de ChatGPT Edu, una versión avanzada de ChatGPT desarrollada específicamente para alumnos, profesores y staff.

Los profesores de IE University, con experiencia en la utilización de la IA en su actividad académica, seguirán actualizando su formación especializada para incorporar la IA en sus clases, en el diseño de programas, materiales, simuladores y experiencias inmersivas que preparen a los alumnos para gestionar el futuro del trabajo, un nuevo entorno transformado por la tecnología. Además, el staff de la institución participará en workshops de formación an AI y utiliza los nuevos desarrollos tecnológicos de OpenAI para mejorar la eficiencia de las operaciones.

Expertos e instituciones internacionales confirman el papel determinante de la IA generativa que, según Bloomberg Intelligence, creará un mercado de 1,3 billones de dólares en 2032.

Con esta apuesta, IE University recalca que "se anticipa de nuevo a la naturaleza evolutiva de la tecnología y al crecimiento imparable del mercado de trabajo para formar nativos digitales en IA".

Con este objetivo, IE University presentó su Manifiesto de Inteligencia Artificial en 2023, un documento que reafirma el compromiso de la institución académica con la IA como gran oportunidad para impulsar la educación, formar líderes responsables y promover el desarrollo económico y social.

LA IA "DESBLOQUEA EL POTENCIAL HUMANO"

"En IE University abrazamos la disrupción como una fuerza que nos impulsa a repensar la esencia misma de la educación", señala la decana de Education and Academic Experience en IE Business School, Begoña González-Cuesta, destacando que la IA "desbloquea el potencial humano a través de una integración tecnológica reflexiva".

En IE University, según agrega González-Cuesta, ven la IA "como un catalizador que abre posibilidades" y que impulsa "más allá de los paradigmas actuales".

"La IA genera oportunidades para que alumnos y profesores exploren y creen, potencia el aprendizaje personalizado y transforma la manera en que enseñamos y aprendemos, siempre basado en la conexión humana. Además, promueve nuevas líneas de investigación, de exploración intelectual y colaboración interdisciplinar entre investigadores", explica González-Cuesta.

Para Daniel Rosel, alumno de IE University, la IA como motor de la educación "trata de cambios reales sobre cómo propongo ideas o descubro nuevos conocimientos".

"Los modelos de IA han llegado para quedarse y la educación debe proporcionar a los alumnos oportunidades de aprendizaje, orientación, y abordar también importantes cuestiones éticas. Desde mi experiencia personal, programar herramientas de IA o automatizar flujos de trabajo me ha enseñado que el verdadero valor de la IA no está en las tareas que realiza, sino en cómo nos permite pensar en grande y trabajar de manera más inteligente", añade el alumno.

Por su parte, la directora General de Educación de OpenAI, Leah Belksy, afirma que la IA "es una herramienta poderosa que mejora el aprendizaje".

"Esta colaboración consolida a IE University a la vanguardia de la educación. El acceso a ChatGPT Edu para alumnos, profesores y staff promueve un aprendizaje personalizado y una mayor eficiencia, formando a todos para un futuro impulsado por la IA", subraya Belksy.

Con este objetivo, un equipo de expertos de OpenAI trabaja esta semana con profesores y estudiantes en IE Tower, el campus tecnológico de IE University en Madrid, para promover conjuntamente la utilización de herramientas de IA para transformar la experiencia educativa.

La propuesta académica de IE University incorpora programas especializados como el Bachelor in Computer Science and Artificial Intelligence, el Bachelor in Data and Business Analytics, el Master in Computer Science and Business Technology o el Master in Business Analytics and Data Science, que imparte IE School of Science and Technology, escuela que promueve la generación de conocimiento, la investigación y la formación sobre inteligencia artificial.