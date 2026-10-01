Un informe de Cambridge insta a España a dar a los docentes "más voz" en la regulación sobre IA en las aulas

Archivo - Letras 'AI' ("Artificial Intelligence") - Julian Stratenschulte/dpa - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo informe de Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) insta a los responsables políticos en España a "colaborar estrechamente con los docentes para dar forma a las políticas y normas de la era de la inteligencia artificial en los centros educativos".

El documento apunta que "deberían también dar prioridad a la inversión en la formación integral y sostenida del profesorado para garantizar que los educadores puedan utilizar eficazmente la IA en sus aulas y abordar de forma crítica las herramientas de IA".

Los expertos de Cambridge advierten de que "es fundamental que los docentes y los alumnos contribuyan al diseño, la adquisición, la implementación y la evaluación de las herramientas de IA generativa, de modo que las políticas se basen en la realidad de las aulas".

El informe, titulado 'Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching' (Configuración de las políticas y prácticas de IA en la enseñanza del inglés), se basa en las mejores prácticas de profesores de inglés de todo el mundo, incluida España, que han sido pioneros en la adopción de la IA generativa, así como en investigaciones anteriores de Cambridge sobre la IA y su uso por parte del profesorado, con el objetivo de aportar estructura a un enfoque a menudo inconexo respecto al uso y la adopción de esta tecnología.

Los resultados sugieren que muchos profesores globalmente están utilizando la IA, "pero lo hacen en un vacío, a menudo sin una orientación clara".

La principal preocupación de los docentes es cómo ayudar a los alumnos a prepararse para la IA: a analizar de forma crítica los resultados de la IA, cuestionar de forma proactiva su precisión y utilizar con destreza la IA generativa como herramienta de apoyo al aprendizaje, en lugar de como un atajo.

Para apoyar a los docentes y contribuir a la evolución de las políticas en España y en todo el mundo, Cambridge establece ocho principios clave para aprovechar la IA de forma eficaz en los centros educativos.

Entre ellos destaca involucrar a docentes y alumnos en la gobernanza de la IA; invertir en la formación profesional continua del profesorado; incorporar la alfabetización crítica en IA como un requisito del plan de estudios; reformar los marcos curriculares y de evaluación; o dar prioridad a los resultados educativos centrados en el ser humano.

El estudio también apuesta por fomentar la confianza mediante un uso ético y salvaguardias sólidas; proteger la autonomía y el criterio profesional de los docentes; y garantizar un acceso equitativo a herramientas de alta calidad.

"Las políticas deben tener en cuenta la diversidad lingüística, los contextos locales, la accesibilidad y los entornos con escasos recursos, de modo que la IA de última generación no agrave las desigualdades existentes", concluye el informe.