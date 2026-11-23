La número 1 de Podemos Irene Montero; - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha criticado el "intento de señalamiento y de persecución política" que, a su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "está iniciando contra los profesores".

"La base de la democracia es la educación. Entonces, tenemos que respaldar a estos profesores y a estos estudiantes que se lo están jugando todo para que tengamos una buena educación pública desde los 0 años hasta la universidad", ha señalado este lunes Montero en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press.

La candidata de la formación en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ha defendido a los profesores que se encuentran en huelga en diferentes lugares, "una lucha muy comprometida por la educación pública, tan comprometida que lo que se están jugando es su futuro profesional y sobre todo su salario y el de sus hijos, el de sus familias".

Montero ha agregado que "es un delito" que Ayuso no reciba a los profesores que están en huelga. "En el caso de las educadoras infantiles, desde hace meses. En el caso de los 'profes' de Primeria, de Secundaria, desde hace seis semanas", ha detallado.

En este contexto, ha asegurado que la ley "marca claramente que la patronal, en este caso la Administración, tiene que sentarse a negociar". "No hay ninguna empresa privada, ningún dueño de una empresa, que pudiera permitirse, ya no les digo seis semanas o seis meses, una semana de huelga de sus trabajadores, porque se hunde la empresa", ha avisado.

La que fuera ministra de Igualdad ha reprochado a Ayuso que "si puede no sentarse con los 'profes' es porque está jugando con el dinero de los ciudadanos madrileños y con la educación de los hijos de otras".

Por ello, ha instado a la sociedad a "proteger a los profesores y a los estudiantes en huelga y protegerles de ese intento de señalamiento y de persecución política". "La que tiene que sentarse a negociar y arreglar esto es Ayuso", ha aseverado.