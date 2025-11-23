Jaime de los Santos (PP) acusa a la Generalitat de "robarle" a los jóvenes catalanes su derecho a estudiar en castellano

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, en una entrevista a Europa Press. - DIEGO RADAMES

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "replicar a pies puntillas" lo que hacía el gobierno de ERC "robándole" a los jóvenes el derecho a estudiar en castellano en Cataluña.

"En Cataluña no solamente no se le da derecho a los estudiantes a poder formarse en castellano, sino que se saltan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que obliga a todos los centros educativos a asegurar al menos un 25% en lengua castellana", ha advertido de los Santos en una entrevista a Europa Press.

En este punto, ha recordado que "el único partido en España que asegura el bilingüismo es el Partido Popular". "Bendito sea un país que tiene blindadas todas sus lenguas, pero nunca las ultraortodoxias que quiten derechos a quienes quieran utilizar una lengua", ha manifestado.

Por otro lado, el diputado del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que la ley educativa conocida como 'Ley Celaá' "es como un ejercicio de los Hermanos Marx": "Es la reforma de la reforma de la reforma".

"Además, la señora Celaá con un absoluto descaro, la aprobó de espaldas a todos los organismos imprescindibles y durante la pandemia para asegurarse los votos del PNV", ha recriminado.

Por ello, ha asegurado que si gobierna Alberto Núñez Feijóo aprobarán "una ley que dé respuesta a las necesidades de los alumnos, contando con docentes, directores, escuchando a quienes hay que escuchar y no a partidos independentistas".

Respecto a la posibilidad de establecer una prueba de acceso a la universidad única para toda España, de los Santos ha recordado que desde que Feijóo es presidente del PP se ha trabajado y se ha firmado por parte de todos los presidentes autonómicos populares una EBAU común.

"Ya el año pasado estuvo prácticamente en todas las comunidades al 100%, diseñada de forma común, y en esta próxima convocatoria de 2026 se terminará de rematar ese proyecto", ha avanzado.

Asimismo, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha calificado el anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, de "disparate".

También ha cargado contra la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría: "No tenemos ministra de Educación, lo que tenemos es una portavoz de La Moncloa que lo que hace es ponerse a disposición de lo que diga el líder".

Así, ha aseverado que este Ministerio es "inexistente" y que la ministra no convoca sectoriales de Educación "ni por videoconferencias". "Lo que hace ahora es 'oiga, mándenme ustedes un mail", ha reprochado.

"Todo lo que salga del Ministerio de doña Pilar Alegría nos lo tenemos que tomar, si no a risa, con una distancia inmensa", ha puntualizado de los Santos.

"HE SIDO VÍCTIMA DE BULLYING POR SER UN ADOLESCENTE MUY AFEMINADO"

El diputado del PP ha abordado también el problema del acoso escolar y ha explicado que fue víctima de bullying por ser "un adolescente muy afeminado". Así, ha apuntado que eso, en el contexto de un colegio público en un municipio de la Comunidad de Madrid hace 33 años, le colocaba "en una situación de vulnerabilidad".

No obstante, De los Santos celebra que al salir del colegio tenía "la gran suerte de tener una familia que en lo único en lo que creía era en el amor" y de que el teléfono móvil "no existiera", por lo que todo quedaba circunscrito al ámbito de la escuela.

"Hemos dado pasos de gigante porque muchas veces nos centramos solamente en lo que ocurre dentro de los espacios educativos, que es donde más controlado está el bullying porque tenemos unos profesores que, a pesar de Pilar Alegría, son verdaderos héroes y no estamos yendo al problema real que está en todo lo que ocurre fuera de las aulas", ha afirmado.

Por lo tanto, ha aplaudido la prohibición del teléfono móvil dentro de los espacios educativos, una medida que considera "muy importante" para frenar problemas como el acoso escolar.

Sin embargo, de los Santos ha instado a "seguir trabajando por la convivencia": "Hay que volver a dotar al profesor de una autoridad que la izquierda le niega para ser capaz de poner freno a según qué situaciones y hay que, por supuesto, evitar que cualquier criatura esté sufriendo en su centro educativo".