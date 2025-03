Junjie Zhao, mejor talento según la Nova 111 List: "Al sistema educativo le falta llevar a la práctica los estudios"

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El joven Junjie Zhao ha recibido el reconocimiento de Súper Nova en la Nova 111 List de 2025, una distinción por su excelencia académica, reflejada en calificaciones sobresalientes, becas y premios; y profesional, así como por su destacada participación en actividades extracurriculares, experiencia internacional y un fuerte compromiso con generar un impacto positivo en la sociedad.

"Creo que al sistema educativo español le falta practicidad y entendimiento. Por una parte, llevar a la práctica los estudios realizados - Sea en laboratorios, en proyectos, o en prácticas en empresas. Por otro lado, y creo yo la más importante, es el entendimiento que la escuela es un lugar de formación y no de educación, esta última se debe dar desde casa", ha señalado Zhao en una entrevista a Europa Press.

Además de su sobresaliente trayectoria académica en Esade, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas, se ha valorado su carácter emprendedor, ya que fundó su primera start up a los 14 años y a los 18 ya estaba trabajando como director de Dawn Advisory, la empresa de consultoría de Esade para sus alumnos más destacados.

Asimismo, ha conseguido becas en firmas como Morgan Stanley y McKinsey Company. Actualmente, desarrolla su carrera profesional en Goldman Sachs, como Investment Banking Off-Cycle Analyst.

Aunque está seguro de que hay gente "con más experiencia para hablar de emprendimiento", Zhao no tiene duda alguna de que "emprendedores nunca sobrarán". "No veo el emprendimiento como el proceso de crear una empresa, sino una actitud al realizar y llevar a cabo ideas. Por consiguiente, no valoro la sobreoferta de emprendedores", ha dicho.

"España es un país de emprendedores y he tenido la posibilidad de conocer a algunos de ellos. Aunque las condiciones no son las óptimas, creo no deberían limitar a un emprenedor- Aún así, si pudiese mejorar una característica, serían la educación y la cultura a tomar decisiones, tomar riesgos calculados, y ejecutar", ha agregado.

El haber recibido esta distinción supone para el joven un reconocimiento "a la dedicación, estima y tiempo" que han dedicado en él su familia, amigos y profesores. "Aunque lleve mi nombre, el reconocimiento es de ellos y ellas. Asimismo, con el reconocimiento de alumno Súper Nova vienen otras 110 reconocimientos que me sirven de inspiración y motivación", ha señalado.

Para llegar a ser un alumno Súper Nova, Junjie Zhao ha destacado tres valores: "El esfuerzo, la pasión y la ambición dedicados en algún ámbito de interés".

Respecto al debate sobre el uso de tablets y ordenadores en la educación, el joven no cree que "el problema esté en la pantalla" ya que, en sus palabras, "es un medio más de ensañanza con un contenido similar al tradicional".

"Desde mi punto de vista, la tecnología ayuda a mejorar ciertos aspectos de la formación y la educación, pero es el deber del usuario, o tutor/a, hacer un buen uso de ello", ha puntualizado.

LOS 111 ESTUDIANTES CON MAYOR POTENCIAL

Un año más, Nova ha dado a conocer la Nova 111 List, que reconoce a los 111 estudiantes menores de 25 años con los expedientes más destacados y el mayor potencial para liderar con éxito las empresas y la sociedad en el futuro cercano.

Desde 2021, la red profesional de talento confecciona una lista donde descubre a aquellos universitarios, alumnos de máster y doctorandos que tienen un mayor potencial, entre los que destaca a los diez mejores perfiles de cada uno de los 11 sectores clave de la economía, asegurando así una representación diversa y plural: Negocios y Administración; Ciencias de la Computación; Ingeniería de Telecomunicaciones; Finanzas y Economía; Atención Sanitaria y Ciencias Biológicas; Humanidades y Ciencias Sociales; Ingeniería Industrial; Derecho; Matemáticas, Análisis de Datos y Física; Marketing, Ventas y Comunicaciones; y Otras Ingenierías y Tecnologías.

Este año se han presentado 2.163 candidaturas, número que ha crecido exponencialmente desde la publicación de la primera lista. En esta edición, el jurado ha reconocido a 46 mujeres y 65 hombres, quienes han superado un riguroso proceso de selección basado en más de 200 criterios de evaluación diseñados por Nova para identificar a los estudiantes con mayor potencial.

Posteriormente, los candidatos fueron evaluados por dos jurados: uno compuesto por representantes de los partners de esta edición-ABB, Movistar Prosegur Alarmas, Affinity, Fever y CUNEF Universidad- y otro integrado por miembros de Nova y galardonados en ediciones anteriores. En el caso de las mujeres, estas han destacado especialmente en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, Derecho y Marketing, y Ventas y Comunicaciones.

De los galardonados, el 54% (60 estudiantes) proviene de universidades públicas españolas, mientras que el 46% pertenece a instituciones privadas. Además, el 96% ha realizado parte de su formación en el extranjero, ya sea cursando su grado completo o al menos un año académico fuera de España a través de programas como Erasmus u otros intercambios. Solo cuatro de los premiados han desarrollado toda su formación en España. Asimismo, el 48% ha cursado un máster, mayoritariamente en universidades internacionales.

La universidad con más seleccionados de esta edición es la Universidad Carlos III de Madrid, seguida de IE University y la Universidad Pontificia Comillas. No en vano, como en ediciones anteriores, la mayoría de los estudiantes reconocidos provienen de Madrid y Cataluña. Sin embargo, este año también destaca significativamente otra comunidad, la de Andalucía, y ciudades como Zaragoza, Vigo y Sevilla.

Los premiados en la 'Nova Student 111 List' se integran a la red de Nova con una membresía gratuita de un año que les da acceso a todos los servicios de la plataforma: eventos de networking, programas de mentoría, oportunidades profesionales, etc.

Además, recibirán reconocimiento y visibilidad en redes sociales, lo que potenciará su proyección mediática, y tendrán la oportunidad de conectar directamente con empresas líderes en su sector. Los 111 ganadores de este año serán distinguidos en el transcurso de una gala que se celebrará el próximo mes de mayo.