Junts registra una ley para que Cataluña sea distrito universitario y pueda gestionar los accesos a sus universidades

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Junts ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para el establecimiento de un distrito universitario propio en Cataluña.

La norma presentada por la formación independentista, a la que ha tenido acceso Europa Press, propone modificar la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU) incorporando dos nuevas disposiciones adicionales.

Así, recoge que, en reconocimiento de las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de universidades, así como de la singularidad lingüística y cultural reconocida por su Estatut d'Autonomia, el sistema universitario de Cataluña "se articulará como distrito universitario propio, con plena capacidad de ordenación del procedimiento de acceso y admisión a los estudios universitarios oficiales impartidos por las universidades de su sistema".

En el marco del distrito universitario propio, la proposición de ley fija que la Generalitat de Cataluña "podrá establecer, con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, criterios específicos de admisión, procedimientos comunes y mecanismos de asignación de plazas, garantizando a la vez la movilidad de estudiantes dentro del sistema universitario español y europeo".

En este sentido, la norma añade que el ejercicio de esta competencia "se llevará a cabo con pleno respeto al derecho fundamental a la autonomía universitaria, asegurando la participación efectiva de las universidades en la definición del modelo de acceso, con el objetivo de promover la excelencia académica, la innovación y la investigación".

También incluye otra disposición adicional para transferir a la Generalitat catalana la capacidad de expedir y homologar los títulos universitarios.

Así, mediante lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución, y en el plazo máximo de seis meses, la iniciativa de Junts establece que se transferirá a la Generalitat la capacidad para expedir y homologar los títulos universitarios.