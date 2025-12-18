Manuel Muñiz, nuevo Rector e IE University

Manuel Muñiz, nuevo rector de IE University. - IE UNIVERSITY

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

IE University ha nombrado al exsecretario de Estado Manuel Muñiz rector de la institucion académica en Madrid. Manuel Muñiz, hasta ahora Provost de IE University y anteriormente Decano de IE School of Politics, Economics & Global Affairs, cuenta con una amplia experiencia en posiciones de liderazgo en el mundo académico, público y privado, según informa la institución.

Muñiz fue secretario de Estado de España Global del Minsiterio de Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, en sustitución de Irene Lozano, un cargo que en la actualidad no tiene sucesor.

Como Rector, Muñiz impulsará la presencia global y el desarrollo estratégico de IE University, reforzará la excelencia académica, el crecimiento del faculty y la investigación. Manuel Muñiz compaginará su posición en IE University con su responsabilidad como Chair del Board of Trustees de IE New York College, universidad oficialmente reconocida en el Estado de Nueva York, en la que estudian alumnos procedentes de todo el mundo.

El presidente y fundador de IE University, Diego del Alcázar Silvela, ha señalado que este nombramiento "supone un paso significativo para nuestra institución". "Manuel Muñiz combina liderazgo académico, capacidad de gestión y un profundo conocimiento del entorno global. Su trabajo estos años tejiendo alianzas internacionales y reforzando la presencia global de nuestra institución constituyen la mejor garantía", ha argumentado Del Alcázar.

Por su parte, Manuel Muñiz ha expresado su gratitud por el nombramiento. "En IE University trabajamos para promover el cambio positivo a través de la investigación, la educación y la innovación. Agradezco el apoyo de toda nuestra institución, las Escuelas, los equipos, y muy especialmente el de nuestro equipo directivo. Su visión de futuro y experiencia internacional son fundamentales para impulsar con éxito nuestros principales proyectos estratégicos", ha destacado.

En esta nueva etapa, Salvador Carmona continuará como Rector de IE University en Segovia y Juan Santaló como Vicerrector de Claustro e Investigación. Los actuales Vice Provosts de IE University, Jaime de Aguinaga García, María Eugenia Marín y Marta Pérez Lidón, ocuparán las nuevas posiciones de Vicerrector de Estrategia, Coordinación y Asuntos Institucionales, Vicerrectora de Alianzas y Partnerships Académicos Globales y Vicerrectora de Educación y Experiencia del Alumno, respectivamente. Asimismo, Macarena Rosado, General Counsel de IE University, ha sido nombrada Secretaria General en Madrid.

En la esfera académica dirigió del Programa de Relaciones Transatlánticas de la Universidad de Harvard, y ocupó la Presidencia de APSIA, la red global que integra a las principales Escuelas de Política y Asuntos Globales. Manuel Muñiz es PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford y Master en Administración Pública en la Kennedy School of Government de Harvard. Es miembro permanente de la Real Academia Europea de Doctores, y ha recibido reconocimientos como Rockefeller Fellowship y Eisenhower Fellowship.