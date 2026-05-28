Más de 350 estudiantes europeos aprenden a detectar bulos climáticos en TikTok e Instagram desde las aulas

Archivo - Un joven usa una tablet, - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo SchoolFan (Escuelas contra las noticias falsas por un futuro más responsable), una iniciativa desarrollada en el marco del programa Erasmus+ que, tras dos años de trabajo conjunto entre España, Francia, Portugal y Grecia, entra ya en su fase final, ha involucrado a más de 350 estudiantes de Secundaria y a 93 docentes de los cuatro países participantes.

Se trata de una experiencia pionera de ciencia ciudadana y alfabetización mediática centrada en uno de los grandes retos actuales: la proliferación de información falsa o engañosa sobre el cambio climático en redes sociales, según ha informado la UE.

Lejos de limitarse a contenidos teóricos, los alumnos han trabajado como auténticos verificadores de información, analizando publicaciones y vídeos relacionados con cuestiones climáticas difundidos en plataformas como TikTok, YouTube o Instagram mediante criterios internacionales de fact-checking y verificación de información.

La iniciativa culminará oficialmente el próximo 18 de junio con la presentación de sus resultados finales, que buscan servir como modelo replicable para otros sistemas educativos europeos.

SchoolFan se desarrolla dentro de la línea de cooperación educativa KA2 de Erasmus+ y está liderado por un equipo multidisciplinar formado por universidades, investigadores y especialistas en educación, comunicación y periodismo de Portugal, España, Francia y Grecia.

Participan la Universidad de Aveiro y la Nueva Universidad de Lisboa, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid, Cercle FSER y la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas.

Durante estos dos años, el proyecto ha trabajado en distintas líneas de actuación: desde el análisis de los currículos educativos nacionales hasta la creación de materiales didácticos específicos sobre alfabetización mediática, cambio climático y verificación de información.

Además, más de 90 docentes completaron en enero de 2026 una formación especializada para aprender a identificar y desmontar noticias falsas dentro del entorno educativo.

Entre enero y marzo de 2026, SchoolFan se implementó en 32 clases de secundaria de los cuatro países participantes, convirtiendo a los estudiantes en protagonistas directos del proyecto.

Muchos de ellos desarrollaron además acciones propias de sensibilización dentro de sus centros educativos para ayudar a otros compañeros a detectar contenidos engañosos relacionados con el cambio climático, ampliando así el alcance de la iniciativa más allá de las aulas participantes.

El proyecto también ha desarrollado herramientas y recursos digitales orientados a fomentar una ciudadanía más crítica y participativa frente a fenómenos de desinformación cada vez más presentes en redes sociales.