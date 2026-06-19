Más de 400 expertos internacionales abordan en IE University el impacto de la IA en la educación superior

Global Education Conference 2026, 'Building Skills for Tomorrow's Jobs', - IE UNIVERSITY

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 expertos internacionales del mundo corporativo, académico e institucional han participado esta semana en la Global Education Conference 2026, 'Building Skills for Tomorrow's Jobs', convocada por World Bank Group en colaboración con IE University.

El encuentro, celebrado en los campus de IE University en Madrid y Segovia, ha explorado el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo del talento, en Higher Education y el futuro del trabajo, según ha informado la institución académica.

El encuentro ha sido organizado por International Finance Corporation (IFC), miembro de World Bank Group que impulsa el desarrollo del sector privado y el crecimiento económico en los mercados emergentes, en colaboración con IE University.

"Cerrar la brecha entre las competencias que tienen las personas y las que los empleadores necesitan no es solo un reto educativo, es un reto de empleo. El sector privado tiene un papel fundamental en la configuración tanto de las competencias de hoy como en los empleos del mañana. Esto está en el centro de la estrategia de educación y competencias del Grupo Banco Mundial, y estamos orgullosos de asociarnos con IE University para reunir a socios en torno a soluciones que amplíen las oportunidades y creen un futuro más prometedor para los jóvenes", ha afirmado la vicepresidenta de Personas de World Bank Group, Mamta Murthi.

Uno de los ejes centrales del debate ha sido el impacto de la IA y la automatización en los empleos, el desarrollo de habilidades y competencias, y el acceso al mundo del trabajo. Otro de los temas clave ha girado en torno al papel de la educación en la construcción de ecosistemas de competencias más ágiles e inclusivos.

Los expertos han analizado la importancia de la formación a lo largo de toda la carrera profesional, para promover el upskilling y reskilling y reforzar la empleabilidad.

"La IA no sustituye al talento humano: redefine su valor. A medida que las máquinas asumen lo rutinario, las capacidades genuinamente humanas -el criterio, la creatividad y la mentalidad emprendedora- se convierten en la verdadera ventaja competitiva. Nuestra responsabilidad, como instituciones educativas, es preparar a las personas no para los empleos que existen hoy, sino para las oportunidades que aún no somos capaces de imaginar", ha afirmado el vicepresidente de Estrategia y Presidente del Center for Entrepreneurship & Innovation de IE University, Juan Jose Güemes Barrios.

Los ponentes han abordado la importancia de fortalecer partnerships entre el mundo corporativo y académico, alinear la formación con las necesidades de los reclutadores, y trabajar en nuevas trayectorias profesionales a través de modelos como job clustering.

También han subrayado la urgencia de dotar a los alumnos de sólidos conocimientos técnicos, capacidad de adaptación y trabajo en equipo, responsabilidad y perspectiva humanista para navegar un contexto global cada vez más complejo.

Como parte del programa de mesas redondas y debates, Manuel Muñiz Villa, rector de IE University; y Alfonso García Mora, vicepresidente Regional de IFC para América Latina y el Caribe, han reflexionado sobre los retos de la política, la economía y la tecnología a escala global, y sobre cómo estas fuerzas están reconfigurando la educación, el desarrollo de competencias, la empleabilidad y el crecimiento del ecosistema emprendedor.

Manuel Muñiz y Alfonso García Mora han destacado asimismo las profundas implicaciones de la IA y la digitalización para el sector educativo, especialmente en un momento en el que se prevé que 1.200 millones de jóvenes en países en desarrollo se incorporen al mercado laboral en los próximos 10 a 15 años.

"Los períodos de profunda transformación económica, tecnológica y geopolítica ejercen una presión extraordinaria sobre las sociedades y las instituciones. La responsabilidad de las universidades no es simplemente reaccionar al cambio, sino ayudar a las personas a comprenderlo, navegarlo y, en última instancia, darle forma", ha afirmado Manuel Muñiz.

Por su parte, García Mora ha asegurado que "América Latina y el Caribe pueden convertir la actual brecha de competencias en un motor de creación de empleo para el futuro". "Si alineamos la educación con la demanda del sector privado y situamos a la empresa en el centro del desarrollo de competencias, podremos preparar a más personas -especialmente jóvenes y mujeres- para acceder a empleos de calidad, mayor productividad y más oportunidades", ha señalado.