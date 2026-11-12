Miguel Ángel Santed gana las elecciones a rector de la UNED con el 56,87% de los votos - UNED

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Santed Germán ha ganado las elecciones al Rectorado de la UNED con el 56,87% de los votos ponderados, frente al 36,54% obtenido por Miguel Miguéns, mientras que el 6,59% restante corresponde al voto en blanco.

La elección tiene carácter provisional hasta que concluya el plazo de reclamaciones, del 13 al 16 de noviembre, y se produzca la proclamación definitiva el día 17, según ha informado la UNED.

La participación ha registrado importantes diferencias entre los distintos sectores de la comunidad universitaria, con un 83,5% entre el profesorado doctor con vinculación permanente, el colectivo con mayor participación, frente al 3 % del estudiantado.

En el resto de los sectores, la participación ha sido del 62,4% entre el personal técnico, de gestión y de administración y servicios de los centros asociados; del 57,5% entre el personal del mismo colectivo de la sede central; del 49,2% entre el resto del personal docente e investigador, y del 28,5% entre el profesorado tutor.

Santed es catedrático de Psicopatología de la UNED, universidad en la que se licenció en Psicología a través del Centro Asociado de Calatayud y se doctoró con Premio Extraordinario. Ha participado en doce proyectos de investigación, dirigido dieciséis tesis doctorales y publicado 125 artículos científicos.

En el ámbito de la gestión universitaria, fue decano de la Facultad de Psicología entre 2010 y 2018 y vicerrector de Formación Permanente y Extensión Universitaria entre 2022 y 2026. También ha desempeñado responsabilidades en la coordinación del Grado en Psicología y en la dirección del Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces-UNED.