Entrega de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido que las vocaciones científicas nacen "en un aula de Primaria, en el laboratorio de un instituto o en un taller de Formación Profesional".

"Las vocaciones científicas no nacen en la Universidad, nacen mucho antes, en un aula de primaria, en el laboratorio de un instituto o en un taller de Formación Profesional. Nacen cuando una maestra o un profesor consigue que una niña o un niño se haga una pregunta y quiera responderla", ha señalado.

Así lo ha manifestado este martes Tolón durante el acto de entrega de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que premia los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, a Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Rioja.

Durante el acto, la ministra ha advertido de que "algunos ponen en duda lo que la ciencia demuestra". "Yo creo que por eso es muy importante reconocer a quien la investiga, a quien la enseña y a quien la define", ha dicho.

Sobre García Martínez, ha subrayado que él mismo cuenta "que de niño, haciendo experimentos en casa, fundió los plomos más de una vez y quemó las cortinas de la habitación".

"Aquella curiosidad llevó a este riojano a doctorarse en la Universidad de Alicante, a investigar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y a volver a la Comunidad Valenciana, donde enseña desde hace más de 20 años", ha contado la ministra.

La investigación de García Martínez contribuye a que la industria produzca gastando menos energía y contaminando menos. El homenajeado ha sido el primer español en presidir la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.

En el año 2011 copresidió el equipo que puso en marcha, junto a la UNESCO, un experimento en el que más de 100.000 escolares de más de 45 países aprendieron Química investigando la calidad del agua y la manera de depurarla e impulsó la traducción al español de las normas con las que se nombra y se enseña esta ciencia. Fue también cofundador y primer presidente de la Academia Joven de España.