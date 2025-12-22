Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, en la Ejecutiva del PSOE y voz discrepante con Page en Castilla-La Mancha

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, secretaria general del PSOE toledano y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en sustitución de Pilar Alegría, candidata de los socialistas a los próximos comicios en Aragón. Tolón limitará su cargo al de este departamento ya que la Portavocía del Gobierno recaerá ahora en la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Sánchez lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa, cubriendo así los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Tolón (Toledo, 1968) es diputada en el Congreso por la provincia de Toledo y era hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Desde julio de 2025 es secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales del PSOE y, aunque empezó su carrera en la política municipal de la mano de Emiliano García-Page, ahora es una de las voces discrepantes del presidente de Castilla-La Mancha en la región.

Diplomada en Formación del Profesorado por la UCLM y licenciada en Geografía e Historia por la UNED, fue diputada regional por el PSOE entre 2011 y 2015, concejal en Toledo entre 2007 y 2011 y alcaldesa de la ciudad durante las dos últimas legislaturas.

Su carrera en la política municipal vino así de la mano de Emiliano García-Page, en cuyo gobierno local en Toledo ejerció la Concejalía de Promoción Económica, Empleo y Turismo. En 2011 dio el salto a la política regional, y tras ser elegida diputada ejerció la Portavocía en materia de Empleo en el Parlamento castellanomanchego en la única legislatura en la que el PSOE ha sido oposición, bajo del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

En 2015 fue la encargada de relevar a Emiliano García-Page como candidata a la Alcaldía de Toledo, consiguiendo el bastón de mando de manos de su antecesor en unas elecciones que ganó al 'popular' Jesús Labrador. Una Presidencia del Ayuntamiento que pudo mantener en el envite electoral de 2019, imponiéndose a Claudia Alonso.

Las pasadas elecciones de 2023 volvió a revalidad la victoria con un resultado en el que cosechó el 34% de los votos, algo que no le sirvió para conservar la mayoría absoluta, perdiendo el Gobierno por la suma de fuerzas entre PP y Vox, que fue suficiente para que el 'popular' Carlos Velázquez se hiciera con la Alcaldía. Una vez dejó el Ayuntamiento, fue nombrada por Pedro Sánchez para liderar la Delegación del Gobierno.

Entre algunas de las polémicas veladas entre Tolón y Page, destaca la insinuación elevada por la futura ministra en junio de 2024, cuando al ser preguntada si alguien discutiría el liderazgo de García-Page en el inminente congreso regional del PSOE, se limitó a contestar: "Veremos".

En las últimas semanas también ha tenido un encontronazo con el Gobierno de Castilla-La Mancha a cuenta de la polémica suscitada por las palabras de la consejera de Igualdad, Sara Simón, poniendo en duda la legitimidad de las primarias que ganó Pedro Sánchez.

Tras estas afirmaciones, criticó la todavía delegada del Gobierno que se deslizaran esas acusaciones sin poder demostrarlas. Una afirmación que fue inmediatamente rebatida por la portavoz del Gobierno de García-Page, Esther Padilla, quien rebatió que "antes de hablar de bulo, lo que tendrían que hacer algunas personas que han tenido relación con Ábalos y Salazar es no ponerse tan nerviosa".

Sánchez ha destacado de la nueva ministra de Educación que a lo largo de su carrera profesional "ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno" de España, un "bagaje" en todas las administraciones españolas donde se ostentan competencias como la política educativa y donde "es imprescindible" la "capacidad de diálogo".

"Será, estoy seguro, una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España", ha añadido sobre Tolón el jefe del Ejecutivo.