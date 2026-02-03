El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades investiga un posible hackeo a su página web

Captura página web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - CAPTURA WEB MICIU
MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), junto a la Agencia Estatal de Administración Digital y el Centro Criptológico Nacional, está investigando si ha habido alguna incidencia por un ciberataque a su página web y su posible alcance, según han informado a Europa Press fuentes de este Departamento.
La plataforma Hackmanac, que monitorea ciberataques, ha informado de que un presunto ciberdelincuente ha afirmado haber atacado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El atacante, según apunta esta plataforma, ha extraído supuestamente datos personales y académicos confidenciales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.